Het is wat onder de radar gebleven, maar de grootste aandrijver van de economische groei in ons land waren dit jaar de bedrijfsinvesteringen. Vooral in het tweede en derde kwartaal namen die spectaculair toe: met zo’n tien procent vergeleken met vorig jaar. Dit jaar zal de Belgische economische groei afklokken op anderhalf procent, verwacht de Nationale Bank. Voor volgend jaar rekent ze op 1,3 procent groei. Betere groeicijfers dan gemiddeld in de eurozone.