Het burgercollectief Darkwater 3M roept omwonenden van de 3M-fabriek in Zwijndrecht op om zich aan te sluiten bij een massaprocedure tegen het chemiebedrijf. Een procedure voor de vrederechter. Vorige week kreeg een gezin uit dat collectief van de vrederechter nog een schadevergoeding toegewezen in zijn strijd tegen 3M. Met een mass action hopen ze de chemiereus ertoe te brengen met een minnelijke schikking over de brug te komen.