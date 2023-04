Kom Op Tegen Kanker is de grootste en bekendste NGO van ons land en wordt bestuurd door voormalig reclamegoeroe Marc Michils. Hij liet KOTK groeien tot de organisatie die het vandaag is. Een warme organisatie die het vrijwilligerswerk hoog in het vaandel draagt maar daarnaast ook streeft naar professionalisering. Het één sluit het andere niet uit, zegt Michils in deze Trends Talk.