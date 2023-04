Chemiereus INEOS bouwt momenteel in de haven van Antwerpen aan Project ONE, een hypermoderne ethaankraker. Deze state-of-the-art installatie zal ethyleen produceren, een van de meest gebruikte bouwstenen van de chemie ter wereld. Door gebruik te maken van innovatieve technologieën, wordt ze de meest duurzame ethaankraker in Europa. De installatie wordt in 2026 operationeel.