Wijzer Wonen is hét woonprogramma waarin wonen op een moderne, slimme en duurzame manier centraal staat en waarin we wijze tips geven om jouw woonst te verbeteren. Deze week leren we over toekomstgerichte verwarmingsoplossingen, gaan we op pad met een schoorsteenexpert die goede tips deelt en bezoeken we een keukenspecialist. Dit en meer zie je deze aflevering!