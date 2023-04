De transitie naar meer hernieuwbare energie en een duurzamer energiesysteem is onomkeerbaar. Maar om ze te laten slagen, is meer inzicht nodig in de energiestromen. Fluvius installeerde daarom al meer dan 2.000.000 digitale energiemeters in Vlaanderen. Hierdoor kunnen zowel de netwerkbeheerder, consumenten als bedrijven met digitale meterdata aan de slag.