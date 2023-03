In België is edtech al een tijd aan een opmars bezig en uit onderzoek van <edtech/station> blijkt dat een grote groep edtech-spelers zich bezighoudt met het ontwikkelen en aanbieden van opleidingen of bijscholing aan privé-personen. Deze vorm van bijlessen wordt ook “schaduwonderwijs” genoemd en biedt heel wat opportuniteiten voor edtech bedrijven. Maar er zijn ook valkuilen.