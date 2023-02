Nu we toch op de beurs beland zijn, nemen we u graag even mee naar Frankfurt. Wij kennen de Duitse stad vooral als financieel centrum, waar ondermeer de ECB gevestigd is. Maar Frankfurt is ook gek van carnaval. Met deze vreemde taferelen tot gevolg. Dinsdag 21 februari is ‘Fastnacht’, vastenavond dus, en dan geldt voor de traders een aangepaste dresscode. Een roze bril mocht helaas niet baten, de aandelenkoersen waren niet in feeststemming vandaag. Maar daarover meer in Z-Beurs!