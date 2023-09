Vaste rente voor woonkredieten is veel populairder dan vorig jaar

In het tweede kwartaal van 2023 zijn 36 procent minder woonkredieten verstrekt dan in dezelfde periode vorig jaar. Dat mag niet verwonderen, in een context van stijgende kosten voor leningen. De kredietbemiddelaar Hypotheek.winkel ziet daarnaast nog verschillende andere trends opduiken.

1. Variabele rentevoeten zijn duurder dan tarieven met een vaste rentevoet. Kiezen er nog mensen voor een lening met een variabele rente?

“Een vaste rente valt dit jaar meer in de smaak. Vorig jaar koos 55 procent van de kredietnemers voor een woonkrediet met een vaste rente, nu 72 procent. Zodra de inverse rentecurve normaliseert, zal een variabele rentevoet weer meer interesse wekken.”

2. Welke impact heeft de hogere rente op de bedragen die mensen lenen?

Hypotheek.winkel merkt in zijn klantenbestand dat het gemiddelde kredietbedrag in een jaar met 4 procent is gedaald, van 244.000 naar 234.000 euro. Door de hogere rente kunnen mensen minder grote bedragen lenen. De maandelijkse aflossingen liggen ook hoger dan vorig jaar, maar door de automatische indexering zijn ook veel lonen gestegen. “Nog maar 37 procent van de kredietnemers betaalt een maandlast van minder dan 1.000 euro, terwijl dat vorig jaar nog 45 procent was. Vandaag betaalt 25 procent van de kredietnemers een maandlast van meer dan 1.500 euro, vorig jaar nog 15 procent.”

3. Welke kredietnemers hebben een streepje voor?

“Leen je minder dan 80 procent van de waarde van de woning, dan leen je gemiddeld 45 basispunten goedkoper dan als wanneer je meer dan 90 procent zou lenen. Het maakt maar weinig uit of je leent op 10 of 25 jaar. Terwijl je een jaar geleden nog gemiddeld 35 basispunten minder betaalde voor leningen op 10 jaar is dat nu amper 6 basispunten. Leen je voor een woning met een energielabel A, dan zul je daar gemiddeld 13 basispunten minder voor betalen.”