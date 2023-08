Stabiliteit troef op Belgische huizenmarkt

De Belg heeft terecht veel vertrouwen in de waardevastheid van zijn woning. Onze vastgoedmarkt blijkt immers een baken van stabiliteit. Dat concludeert ING België na een analyse van de evolutie van de huizenprijzen van verschillende landen sinds 1990.

België komt in de studie naar voren als een van de meest stabiele vastgoedmarkten van de OESO. In tijden van economische onzekerheid presteert de Belgische vastgoedmarkt doorgaans ook beter dan die van de andere OESO-landen.

De Belgische woningprijzen zijn sinds 1990 slechts twee jaren gedaald. Voor de eurozone ligt het gemiddelde op vier jaren. Uitschieters zijn Italië (12 jaren), Frankrijk (11 jaren) en Spanje (8 jaren). De standaardafwijking van de huizenprijzen gedurende de periode 1990-2023 ligt in ons land ook opvallend lager dan in de andere OESO-landen. Dat geeft aan dat de Belgische huizenprijzen in het algemeen minder vatbaar zijn voor extreme schommelingen. Tot slot blijkt ook dat de zeldzame correcties in ons land minders fors zijn dan elders. De grootste Belgische correctie sinds 1990 in één jaar is een relatief bescheiden daling van 0,6 procent in 2014. Ter vergelijking, in Spanje daalden de huizenprijzen in 2012 met 14,8 procent.

Verwachte correctie

Als verklaring voor de stabiliteit van de Belgische vastgoedmarkt wijst Wouter Thierie, vastgoedeconoom bij ING, op de behoudende politiek van de Belgische banken bij het verlenen van woningkredieten. Daarnaast stijgen de prijzen in ons land ook minder snel tijdens periodes van hoogconjunctuur, wat het risico op oververhitting van de markt vermindert. Ook de grote waarde die Belgen hechten aan het bezitten, is volgens Thierie een stabiliserende factor.

Is ook de Belgische vastgoedfiscaliteit, met – zeker in het verleden - relatief hoge transactietaksen en -kosten een rem op vastgoedspeculatie? “Dat zal zeker meespelen”, reageert Wouter Thierie. “Maar het zit ook niet in onze mentaliteit om met woningvastgoed te speculeren. Dat heeft te maken met het belang dat we hechten aan woningbezit. Een Belg zal dan ook niet snel verkopen al de markt aan het keren is.”

Overigens voorspelt ING een daling van de Belgische huizenprijzen van 3 procent in de tweede helft van dit jaar. Dat is meteen een flink stuk hoger dan de daling van 0,6 procent in 2014. “Klopt, maar die -0,6 procent was de gemiddelde daling in 2014”, zegt Wouter Thierie. Van piek tot dal was er toen een correctie van 2,2 procent. Los daarvan is de marktsituatie vandaag ook bijzonder. Onze vastgoedmarkt is heel lang ondersteund geweest door de dalende rente. Dat is vorig jaar vrij abrupt omgeslagen. We zitten nu dus in een heel andere markt.”