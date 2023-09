Hoe evolueren de woningprijzen in uw gemeente? Bekijk het op deze kaart

De afkoeling van de Belgische vastgoedmarkt zet door. Vooral in Brussel staan de prijzen onder druk. Bekijk op onze interactieve kaart de prijzen en prijsevolutie van huizen en appartementen voor het eerste semester van 2023.

In de eerste helft van dit jaar bedroeg de mediaanprijs voor Belgische huizen 285.000 euro. Dat is precies evenveel als het prijsniveau voor heel 2022. Na een lange periode van klimmende prijzen is de prijsstabilisatie op onze huizenmarkt dus een feit. Appartementen werden de voorbije zes maanden wel nog duurder, blijkt uit de cijfers van de Koninklijke Federatie van het Belgisch Notariaat. De bescheiden prijsklim van 2 procent duwt de mediaanprijs van appartementen naar 234.662 euro.

Vooral voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest wijzen de nieuwste prijsstatistieken op een afkoeling van de markt. De mediaanprijs van Brusselse huizen zakte van 495.000 euro in 2022 naar 476.500 euro in het eerste semester van 2023, een prijsdaling van bijna 4 procent. De Brusselse appartementsprijzen stabiliseerden op 245.000 euro. In Wallonië daalden de huizenprijzen met ruim 2 procent tot 200.000 euro, terwijl de appartementsprijzen bleven hangen op 180.000 euro. Op de Brusselse en de Waalse huizenmarkt zien we dus voor het eerst sinds lang nog eens nominale prijsdalingen.

In Vlaanderen is de nominale prijstrend wel nog positief. De mediaanprijs van woningen nam er met 3 procent toe tot 325.000 euro. De appartementsprijs klom 2 procent hoger tot 240.790 euro. Rekening houdend met de nog altijd hoge inflatie, komt dat evenwel ook neer op een waardedaling.

Duurder Limburg

Vlaams-Brabant (379.000 euro; +2%) en Waals-Brabant (370.000 euro; -1%) bevestigen opnieuw als de duurste provincies voor huizen. De provincie Antwerpen volgt op de derde plaats (350.000 euro; +3%). Limburg tekent voor de grootste prijsstijging in zes maanden (+5%), maar blijft met een mediaanprijs van 283.000 euro de goedkoopste provincie van Vlaanderen. Op nationaal niveau is Henegouwen met een mediaanprijs van 170.000 euro de goedkoopste provincie voor huizen.

Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest is sterk vertegenwoordigd in de top tien van duurste gemeenten, met Sint-Pieters-Woluwe als uitschieter. De mediaanprijs dikte er nog aan met 6 procent tot 755.000 euro. Hastière in de provincie Namen is de goedkoopste huizenmarkt (90.000 euro; + 6%).

Vlaamse bouwgrond piekt

De schamele prijsstijgingen en zelfs dalingen op de huizen- en appartementenmarkt staan in schril contrast met de prijsopstoot van bouwgrond. De mediaanprijs klom in het eerste halfjaar van 282 naar 310 euro per vierkante meter, een stijging van 10 procent. In Vlaanderen werd bouwgrond 13 procent duurder in zes maanden. De mediaanprijs voor een vierkante meter bouwgrond ligt er op 429 euro. In 2018 was dat nog 275 euro. In Wallonië bleef de toename beperkt tot 3 procent, met een mediaanprijs van 128 euro per vierkante meter. Voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest zijn er wegens het beperkte aantal transacties geen betrouwbare cijfers over de prijsevolutie van bouwgrond.

