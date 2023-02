‘Torenhoge energieprijzen sporen Belg niet aan tot woningrenovatie’: bouwsector nuanceert

Een analyse van de milieueconoom Johan Albrecht (hoogleraar aan de UGent) wijst uit dat noch de hoge energieprijzen, noch het overheidsbeleid dat particulieren in de richting van de energietransitie wil bewegen, Belgen meer doet renoveren. Toch dienen die bevindingen wat genuanceerd, werpt de Vlaamse bouwsector op.

Door de prijzenhausse in energieland was het in 2022 nog nooit zo financieel interessant voor particulieren om het stroomsysteem in hun woningen te renoveren. Energie-efficiënte innovaties gelden immers als de beste remedie tegen een torenhoge factuur.

Geen/wel impact

Toch “hebben de uitzonderlijke energieprijzen geen impact gehad op het aantal vergunde renovaties in ons land”, zegt professor Johan Albrecht aan De Tijd. Embuild Vlaanderen, het communicatiekanaal van de Vlaamse bouwsector, verklaart in een persbericht echter dat de industrietak zich vragen stelt bij die lezing van de situatie.

Vorig jaar werden in België 26.781 renovaties toegestaan, een aantal dat iets lager ligt dan dezelfde periode in 2021. Embuild Vlaanderen meent echter dat het aantal vergunde renovaties slechts één van de verschillende parameters is die nodig zijn om een gefundeerde uitspraak te kunnen doen over de reactie van Belgische gezinnen op de gasprijzen. Die laatste koersten vooral sinds het najaar van 2022 fors hoger. Er zijn daarbovenop nog geen cijfers over de laatste twee maanden van vorig jaar.

Mijn Verbouwlening

Ook zijn er de cijfers van Mijn Verbouwlening, een maatregel van de Vlaamse overheid die het verbeteren van de energieprestatie van woningen moet bekostigen. Ermee kunnen gezinnen tot 60.000 euro lenen om renovatiewerken uit te voeren tegen een voordelige rente.

Mijn Verbouwlening is erg succesvol, weet Embuild Vlaanderen. Zo vroegen 12.100 Vlamingen de lening al aan. Bovendien werden er meer dergelijke leningen aangevraagd in het vierde kwartaal van vorig jaar dan er conventionele renovatiekredieten in ons land werden vergund. “Ongetwijfeld hebben veel gezinnen een Mijn Verbouwlening aangevraagd als gevolg van de hoge energieprijzen”, klinkt het.

Zonnepanelen en thuisbatterijen

Ook heeft Embuild Vlaanderen het over cijfers van het Vlaams Energie- en Klimaatagentschap (Veka). Volgens die organisatie werden er in Vlaanderen vorig jaar bijna 100.000 extra zonnepaneelinstallaties geplaatst. Daarnaast zouden er 33.258 premieaanvragen voor een thuisbatterij zijn ingediend.

Een enquête van zowel Embuild Vlaanderen als de installateursgroep Techlink toont dan weer aan dat aannemers die bezig zijn met de installatie van warmtepompen en zonnepanelen, en ook isolatiewerken en het plaatsen van nieuwe beglazing tot hun activiteiten rekenen, volle orderboekjes hebben.

Ook de renovatieplicht die inging voor nieuwe eigenaars vanaf januari dit jaar, zal volgens de bouwsector het aantal energierenovaties de hoogte doen inschieten.

