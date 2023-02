PetExpert brengt volledig digitale huisdierenverzekering naar België

De nieuwe verzekering van PetExpert verwerkt dierenartskosten onmiddellijk. Zo weten baasjes meteen hoeveel ze uit eigen zak moeten betalen. De Tsjechische verzekeraar zal in ons land samenwerken met KBC.

1.200 euro voor een MRI-scan of duizenden euro’s voor chemotherapie. De verzorgingskosten van huisdieren kunnen erg hoog oplopen. Toch heeft amper 3 procent van de baasjes een verzekering om zulke kosten te dekken.

De Tsjechische verzekeraar PetExpert wil de kopzorgen van honden- en kattenbaasjes over de verzorgingskosten verlichten door een volledig digitale verzekering aan te bieden: het hele proces van inschrijving tot betaling van de dierenartsfactuur verloopt dus online. Dat gebeurt door een rechtstreekse koppeling van PetExpert aan het Fuga Practice Management System, een onlineplatform dat al door meer dan duizend dierenartsen in België wordt gebruikt.

Door die koppeling kan PetExpert de kosten onmiddellijk uit eigen zak verwerken, zodat de eigenaar van het huisdier meteen weet hoeveel hij of zij zelf moet betalen. “Een huisdier maakt deel uit van je familie”, zegt Derek Cummins, de CEO van PetExpert Europe. “Als er iets ergs gebeurt, wil je je er geen zorgen over maken of je al dan niet de juiste zorg voor je huisdier kunt betalen.”

Volgens de verzekeraar biedt België veel mogelijkheden om huisdiereigenaren te helpen budgetteren tegen onverwachte kosten. Daarvoor zal hij samenwerken met KBC. PetExpert werkt al vijf jaar samen met de Belgische bank- en verzekeraar via CSOB, diens merk in Tsjechië en Slowakije.

Marktdisruptie

Petexpert is al de tweede huisdierverzekeraar die dit jaar naar ons land komt. In januari zette ook de Amerikaanse verzekeraar Figo voet op Belgische bodem. Daar kunnen honden, katten, papegaaien en konijnen verzekerd worden voor tal van verzorgingskosten. Het Hasseltse filiaal is tevens het eerste in Europa. Die verzekeraar wil het aantal verzekerde huisdieren laten stijgen tot 10 procent.

Met de komst van de Tsjechische verzekeraar wordt de markt voor huisdierenverzekeringen helemaal opengebroken. Jarenlang werd die gedomineerd door het Franse Santévet, dat samenwerkt met AXA, en Corona Direct, maar die dekking gold alleen voor honden.

Of en hoe rendabel de markt is, blijft echter al jaren onduidelijk. Baloise haalde de huisdierenverzekering uit zijn aanbod, omdat die te weinig potentieel had.