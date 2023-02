Ereloonsupplementen in Brusselse en Waalse ziekenhuizen fors hoger dan in Vlaamse

Gemiddeld betaalt de Belg 185 procent meer dan het Riziv-tarief als hij opteert voor een eenpersoonskamer in een ziekenhuis. Maar er zijn grote regionale verschillen, berekende het Vlaams & Neutraal Ziekenfonds (VNZ).

Gemiddeld betaalt de Belg 185 procent meer dan het Riziv-tarief als hij opteert voor een eenpersoonskamer in een ziekenhuis. “Er zijn echter grote regionale verschillen”, stelt Jürgen Constandt, voorzitter van het Vlaams & Neutraal Ziekenfonds (VNZ), dat de cijfers in januari 2023 verzamelde. “Er zijn gemiddeld een derde meer Waalse en Brusselse artsen per inwoner dan in Vlaanderen. Om hun lonen te kunnen betalen, krijgen de patiënten een hogere factuur in de bus.”

In 52 Vlaamse ziekenhuizen betaalt een patiënt aan de chirurgen, artsen, anesthesisten en kinesisten gemiddeld 153 procent meer als hij opteert voor een eenpersoonskamer. Drie Vlaamse ziekenhuizen rekenen een supplement van maximaal 100 procent aan (Brugge, Tielt en Roeselare). In 12 gevallen bedragen de meerkosten tussen 120 en 135 procent en in 27 ziekenhuizen betaalt men tussen 150 en 175 procent. Tien ziekenhuizen, vaak Vlaamse universitaire instellingen, vragen tot 200 procent extra.

In Wallonië bedraagt het gemiddelde ereloonsupplement 212 procent. Daar rekent één ziekenhuis maximaal 100 procent ereloonsupplement aan en één blijft onder de 200 procent ereloonsupplement. De overige 26 instellingen vragen minstens 200 procent en bij drie betaalt de patiënt tot 300 procent extra.

Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest is met een gemiddeld ereloonsupplement van 270 procent de koploper in ons land. Een tarief van 300 procent, of viermaal het afgesproken Riziv-tarief, is de standaard in 8 van de 11 Brusselse instellingen.

Stijging met een derde

Constandt: “Je zou kunnen zeggen dat de regionale verschillen een goede zaak zijn voor onze leden, die zich voor 99 procent in Vlaanderen bevinden. Omdat onze hospitalisatieverzekering in Vlaanderen minder moet tussenbeide komen voor de hogere facturen, kunnen we ook een betere prijs-kwaliteitsverhouding aanbieden. Bij de nationale verzekeringsmaatschappijen en ziekenfondsen betalen de Vlaamse leden mee aan de Waalse en Brusselse ziekenhuizen en artsen.”

Toch vindt Constandt dat ook in Vlaanderen de factuur van de supplementen lager kan. “Enkele jaren geleden was het gemiddelde supplement nog 120 procent”, berekende hij. “Dat betekent een stijging met bijna een derde. Dat de ereloonsupplementen ook in Vlaanderen tot twee keer kunnen stijgen, is niet bepaald objectief verklaarbaar.”