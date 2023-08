Ook bpost bank trekt spaarrente op

Ook bpost bank trekt de spaarrente verder op. Vanaf 14 augustus zullen de voordeligste spaarrekeningen 1,5 procent opleveren, waarvan 0,5 procent basisrente. Dat meldt het dochterbedrijf van BNP Paribas Fortis woensdag in een persbericht. Een resem banken gingen bpost bank al vooraf met een nieuwe verhoging van de spaarrente.

Bij de spaarrekeningen Cocoon+ en Cocoon verhoogt de getrouwheidspremie met 0,25 procent tot 1 procent. De basisrente blijft op 0,5 procent. De eerste spaarrekening is beperkt tot een saldo van 100.000 euro, de tweede hanteert een maximuminlage van 500 euro per maand en is voorbehouden voor personen onder de 40 jaar.

Ook de andere gereglementeerde spaarproducten, die een lagere rente hanteren, worden voordeliger. De Spaarrekening, Getrouwheidsspaarrekening, Ritmo spaarrekening en Online Spaarrekening zullen 0,25 procent basisrente opleveren in plaats van 0,15 procent en 0,25 procent getrouwheidspremie tegenover 0,10 procent nu. De totale rente verdubbelt met andere woorden naar 0,5 procent.

Bij stortingen voor 14 augustus is de oude getrouwheidspremie nog van toepassing. De premie is verworven voor bedragen die gedurende 12 maanden na de storting ononderbroken op de rekening blijven staan.

Heel wat banken hebben de voorbije tijd de spaarrente opgetrokken. Enkele kleinere banken bieden intussen meer dan 2 procent rente op spaarrekeningen zonder extra voorwaarden.