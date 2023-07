Minder geld op spaarrekeningen van BNP Paribas Fortis

Er stond 81,2 miljard euro op de spaarrekeningen van BNP Paribas Fortis in het tweede kwartaal van 2023. Dat is 2,5 procent minder dan een jaar eerder. Dat kan worden afgeleid uit de halfjaarresultaten van de Franse moederbank BNP Paribas.

Minder geld op de zichtrekeningen en de spaarrekeningen, maar een forse toename van de termijndeposito’s. Die evolutie is zichtbaar bij de commerciële bankactiviteiten van BNP Paribas Fortis in ons land. Het totaal aan uitstaande deposito’s lag in het tweede kwartaal 0,5 procent lager dan een jaar eerder. Bij de zichtrekeningen en de spaarrekeningen bedroeg de daling respectievelijk 15,5 en 2,5 procent.

De cijfers staan in het rapport over de kwartaal- en halfjaarresultaten van de Franse moederbank BNP Paribas. Een verklaring wordt niet gegeven. BNP Paribas Fortis lanceerde begin dit jaar een nieuwe spaarrekening met een hogere getrouwheidspremie, maar de rente op de bestaande spaarrekeningen bleef laag. Klanten moesten hun geld overzetten om van de hogere spaarrente te genieten. Bovendien is het saldo op de hoogrentende Spaarrekening Plus beperkt tot 100.000 euro.

Op het gebied van de kredietverstrekking was er geen vuiltje aan de lucht. De uitstaande kredieten stegen met 3,7 procent in vergelijking met het tweede kwartaal van 2022. In bedrijfskredieten was er zelfs een toename met 4,6 procent.

Rente-inkomsten stijgen sterk

BNP Paribas rapporteert over de commerciële bankactiviteiten in België. Die vallen grosso modo samen met de Belgische retail-, private en corporate-bankingactiviteiten van BNP Paribas Fortis in België. Die boekten in de eerste helft van 2023 een nettobankresultaat (omzet) van 2 miljard euro (+6,4%). De rente-inkomsten stegen sterk, met bijna 10 procent, tot 1,44 miljard euro. Omdat de kostenstijging beperkt bleef tot 3,8 procent realiseerde de bank een winst voor belastingen van 446 miljoen euro. Dat is een toename met 6 procent in vergelijking met de 421 miljoen euro van de eerste helft van 2022.

De Belgische bank nam voor 28 miljoen euro provisies voor slechte kredieten. Daarmee komen de risicokosten uit op 4 basispunten in verhouding tot de uitstaande kredieten aan klanten. Dat blijft een zeer laag niveau.

Besparingen op schema

De Franse groep BNP Paribas publiceerde een nettowinst van 3,26 miljard euro over het tweede kwartaal van 2023. De inkomsten stegen met 2,4 procent tot 11,8 miljard euro, terwijl de uitgaven trager stegen: met 1,5 procent tot 6,9 miljard euro. Bij die cijfers wordt geen rekening gehouden met de 430 miljoen euro minwaarden die de bank nam op de langetermijnkredieten (LTRO’s) die de ECB toekent en waarvan de voorwaarden aangepast zijn.

Alle uitzonderlijke elementen samen hebben een negatieve impact van 723 miljoen euro op de resultaten. Als die verrekend worden, alsook de verkoop van Bank of the West, daalde de nettowinst van BNP Paribas met 9,2 procent tot 2,8 miljard euro. De marktenzalen van de bank presteerden zwak, mede als gevolg van de moeilijke aandelen- en obligatiemarkt.

Het besparingsplan van de groep zit op schema. Tegen 2025 wil BNP Paribas 2,3 miljard euro kosten schrappen. In 2022 werden er al voor 500 miljoen euro besparingen gerealiseerd. Voor dit en de volgende jaren jaar is het de ambitie 600 miljoen euro weg te knippen.