De Belg wil cash in zijn buurt

Het Franse Nickel heeft na één jaar 500 dagbladwinkels en handelszaken overtuigd om zijn betalingsdiensten aan te bieden. Volgens het bedrijf vinden acht op de tien Belgen het belangrijk om geld te kunnen afhalen op loopafstand van hun woning.

Een jaar geleden ging het Franse fintechbedrijf Nickel, een dochter van BNP Paribas, van start in België. De onderneming biedt een eenvoudige zichtrekening en debetkaart die toelaat betalingen uit te voeren en geld af te halen buiten het bancaire kanaal. Nickel ging daarvoor in zee met twee federaties van krantenwinkels.

Een jaar na de lancering heeft Nickel contracten afgesloten met 500 handelszaken. Daarvan zijn er momenteel 300 operationeel. In de resterende 200 wordt de komende weken en maanden een Nickel-terminal geplaatst en een opleiding voor de winkeliers georganiseerd. Twee derde van de zaken bevindt zich in Brussel en Wallonië. Het gros zijn zelfstandige dagbladwinkels, maar een kwart van het netwerk bestaat al uit ‘nieuwe partners’ (lokale supermarkten, benzinestations, enzovoort).

Geen cijfers over aantal klanten

Emmanuel Legras, de CEO van Nickel België, wil niet kwijt hoeveel klanten een beroep doen op Nickel. Hij zegt enkel dat het bedrijf op schema ligt om zijn doelstelling tegen 2027 te halen: 300.000 Belgische klanten bedienen via een net van 1.400 verkooppunten.

“Onze focus ligt momenteel op de uitbouw van het netwerk”, legt Legras uit. “Daarna volgen de klanten. Nickel moet het vooral hebben van mond-aan-mondreclame. De ene klant overtuigt de andere, en zo krijg je een sneeuwbaleffect. Wij zien het aantal klanten elke maand met 30 procent aangroeien.”

De klanten die in België voor Nickel kiezen, hebben vooral een mannelijk, jong en stedelijk profiel. Ze voeren gemiddeld zestien verrichtingen per maand uit, waarvan vier een opname of een storting van cash geld betreft.

Volgens Legras is nabijheid de grootste troef van Nickel. De onderneming liet een enquête uitvoeren waaruit blijkt dat zes op de tien Belgen het nuttig vinden dat ze eenvoudige financiële verrichtingen (geld opnemen of storten) in een plaatselijke winkel kunnen doen. Bij jongeren stijgt dat aantal zelfs tot zeven op de tien.

Cash blijft belangrijk

Cash blijkt nog een belangrijke rol in het leven van de doorsnee-Belg te spelen. 53 procent van de Belgen zegt minstens één keer per week met contant geld te betalen. Acht op de tien Belgen vinden het belangrijk om geld te kunnen afhalen op loopafstand van hun woning. Maar slechts 58 procent zegt daarvoor binnen een straal van 2 kilometer van hun huis terecht te kunnen. Dat komt doordat de banken hun kantorennet afslanken, waardoor er veel geldautomaten verdwijnen.

Die kloof tussen de vraag naar en de toegankelijkheid tot cash wil Nickel helpen op te vullen. “Met een aanbod dat getuigt van een goede prijs-kwaliteitsverhouding”, beklemtoont Legras. Want ook op dat vlak scoren de banken niet goed. Vier op de tien Belgen vinden dat hun bank te duur is of te veel verborgen kosten aanrekent, en één op de twee klaagt dat zijn bank geen breed fysiek netwerk heeft.

“Nickel is heel transparant. Bij ons geen verborgen kosten”, zegt Legras. “Het standaardaanbod in België bestaat uit een zichtrekening met een Belgische IBAN-code en een debetkaart voor 20 euro per jaar. Daarmee kan een klant drie keer per maand gratis geld afhalen bij een aangesloten dagbladhandel. Bij stortingen van cash geld op de rekening wordt 2 procent van het bedrag afgehouden. In het rood gaan, is niet mogelijk.”

Nieuwe partners

Op termijn wil Nickel ook andere financiële diensten aanbieden. “We zien in Frankrijk en Spanje dat voor twee derde van de klanten de Nickel-rekening hun hoofdrekening is, in België ligt dat percentage momenteel op 48 procent”, zegt Thomas Courtois, de CEO van Nickel. “Dat opent mogelijkheden om die klanten in de toekomst ook te bedienen met spaarproducten, kredieten en verzekeringen.”

In België ligt de klemtoon van de investeringen nog op de uitbreiding van het netwerk. Zo wordt gewerkt aan de uitbreiding van de samenwerking met de Relay-keten, die vijftig press shops in trein- en metrostations in ons land uitbaat. Ook met de keten van nachtwinkels Night & Day zijn proefprojecten opgezet, aldus Legras.