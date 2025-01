Belgen zijn samen met een vermogen van 1.252 miljard euro rijker dan ooit

De Belgen zijn samen – financieel beschouwd – rijker dan ooit, blijkt uit het overzicht van het financieel vermogen door de Nationale Bank. Eind september bezaten de Belgische gezinnen samen 1.252 miljard euro, een record.

Het financieel vermogen bestaat uit enerzijds de financiële activa die gezinnen bezitten, zoals spaarboekjes, aandelen, obligaties, e.a. Daar worden dan de financiële verplichtingen, zoals kredieten, van afgetrokken. Beide namen toe, meldt de Nationale Bank, maar de bezittingen groeiden sterker dan de verplichtingen.

De waarde van alle financiële activa van de Belgen steeg voor het eerst boven de 1.600 miljard euro (1.608 miljard), plus 4 procent in 2024. Er kwam 23,7 miljard bij, enerzijds 6,6 miljard door nieuwe investeringen en anderzijds 17,1 miljard door hogere waarderingen, vooral bij aandelen en verzekeringsproducten. De Nationale Bank verwijst naar de staatsbon, waardoor in het derde kwartaal 22 miljard euro vrijkwam. Een deel daarvan werd herbelegd in vastrentende activa, luidt het.

De financiële verplichtingen van de gezinnen stegen slechts licht in het derde kwartaal: met 0,6 miljard euro tot een uitstaand bedrag van 355,9 miljard. De toename van de hypothecaire kredieten (+2,1 miljard) werd bijna volledig gecompenseerd door een afname van andere schulden (-1,9 miljard), zegt de Nationale Bank.