Argenta geeft hogere rente aan Nederlandse spaarders dan aan Belgische

Banken bieden in verschillende landen verschillende spaarrentes aan, die soms sterk uiteen kunnen lopen. Ze wijzen daarvoor vooral naar klantbehoeften en marktomstandigheden.

De gespecialiseerde Nederlandse website Geld.nl zocht uit welke rentes banken aanbieden die in Nederland, Duitsland en/of België actief zijn.

Argenta

Daaruit blijkt onder meer dat Nederlanders die online een spaarrekening afsluiten bij Argenta, kunnen rekenen op een rente van 1,85 procent. Belgische klanten krijgen een rente van 0,50 procent, met een getrouwheidspremie van 0,35 procent (samen dus 0,85 procent).

Argenta legt in een reactie aan Trends-Kanaal Z uit dat België en Nederland twee erg verschillende markten zijn voor de bank. “Zo liggen de spaar- én de hypotheekrentes in Nederland gemiddeld hoger dan in België”, zegt de woordvoerder. “Argenta moet in Nederland ook geen bankenheffing betalen, in België wel. Bovendien is het in Nederland enkel online actief en moet het er concurreren met de andere onlinespelers.”

Eind juni stond 6,5 procent van de spaargelden bij Argenta op een Nederlandse spaarrekening.

Ilse De Witte, expert personal finance bij Trends: “Dat banken in verschillende landen verschillende tarieven hanteren, hoeft op zich niet te verwonderen. Dat heeft te maken met de specifieke context in elk land. De rente wordt voornamelijk door twee zaken bepaald. Enerzijds de vraag naar kredieten: de balans moet kloppen. Als de banken niet meer spaargeld nodig hebben, zoals momenteel in België het geval is, is er dus geen reden om meer rente te bieden. Anderzijds is er de concurrentie op de markt. Het is niet eenvoudig een rekening in het buitenland te openen. Dus kijken banken naar de concurrentie in het binnenland. Nederland staat bekend als een heel andere markt op het gebied van spaarrekeningen.” “Sommige banken, zoals het kleine West-Vlaamse CKV, bieden via onlineplatformen als raisin.com en zinspilot.de hogere rentes aan bijvoorbeeld Duitse spaarders aan. In België worden die niet aangeboden. Wij kunnen daar dus niet op intekenen.”

Duitsland

Het verschil is nog frappanter voor sommige Nederlandse banken die ook in Duitsland actief zijn, zoals ING. Die bank biedt in haar thuisland Nederland 1,25 procent aan, in België 1,50 procent (inclusief getrouwheidspremie) en in Duitsland maar liefst 3,50 procent. In Duitsland gaat het echter om een rentetarief voor nieuwe klanten voor de eerste zes maanden en tot een bedrag van 50.000 euro. Het basistarief bedraagt 1 procent.

Nederlandse banken die in België actief zijn, passen zich dan weer aan de gangbare rentes in ons land aan. Belgische spaarders die hun geld op een rekening van Triodos, NIBC, Medirect of bunq storten, krijgen een lager tarief dan wat Nederlandse spaarders bij die banken krijgen. Enkel bij ING ligt het dus iets hoger.