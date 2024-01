De wintersolden zijn begonnen, maar retailexpert Gino Van Ossel (Vlerick) verwacht een zwakke verkoop. “Ieder jaar verliest de soldenperiode aan belang.” Als oorzaak noemt hij de veranderingen die de modesector de jongste tijd doormaakt: van fast fashion tot het succes van de outlet. Trends als duurzaamheid en tweedehandskledij kunnen het tij keren.

De wintersolden starten woensdag. De zelfstandige modehandelaars zijn gematigd positief over de soldenverkoop: 59,7 procent van de handelaars denkt evenveel of meer te verkopen dan in het winterseizoen 2022-2023. 40,3 procent verwacht een lagere verkoop. Dat blijkt uit een enquête van Mode Unie en Unizo. Zelfstandige modehandelaars starten met een soldenkorting van gemiddeld 32 procent. Dat ligt in de lijn met de voorbije jaren.

De voorbije winter was een zwak seizoen, onder meer door het slechte weer en de moeilijke economische omstandigheden. Winkeliers verwachten daarom veel van de wintersolden. Gino Van Ossel, retailexpert en professor aan de Vlerick Business School, wil de verwachtingen toch temperen. “De jongste jaren wordt in de soldenperiode telkens minder omzet gedraaid dan het jaar ervoor. Ik verwacht opnieuw geen groot verkoopsucces, al is het goed mogelijk dat de verkoop beter uitdraait dan vorig jaar. De solden vallen in de vakantie en in het eerste soldenweekend wordt beter weer voorspeld.”

Fast fashion zet de toon

Van Ossel zegt dat verschillende veranderingen in de mode-industrie ertoe hebben geleid dat de klassieke zomer- en wintersolden aan belang verliezen. “Het hele jaar door zijn er nu kortingen. Ik zeg bewust ‘kortingen’ en niet ‘solden’. Enkel in een soldenperiode is het voor winkels in België toegestaan met verlies te verkopen. Vroeger was er een strikte sperperiode voor de solden, maar de jongste jaren is de koppelverkoop de norm geworden. Daarnaast zijn kledingwinkels eraan gewend ook buiten de soldenperiodes een nieuwe collectie te lanceren, die dan ook de deur uit moet. Die trend is een uitvinding van de fast fashion-ketens als Zara en H&M, die op die manier meer omzet konden genereren. Dat heeft de toon gezet.”

Het succes van fast fashion heeft er ook toe geleid dat de kledingwinkels in het straatbeeld de voorbije twintig jaar sterk zijn veranderd, aldus Van Ossel. “Er zijn twee soorten kledingwinkels: de monomerkenwinkels, zoals JBC en Zara, die enkel hun eigen merk verkopen, en de multimerkenwinkels, zoals Inno, Zeb en de zelfstandige boetieken, die een waaier aan merken aanbieden. Monomerkenwinkels zwaaien vandaag de plak, omdat zij meer controle hebben over hun voorraad en zo beter en kostenefficiënter kunnen inzetten op tussencollecties. Als gevolg zijn veel multimerkenwinkels en boetieken uit België verdwenen.”

Outlet en grensshoppen

Een fenomeen dat met die tussencollecties gepaard gaat, zijn de outletwinkels. Die zijn niet nieuw, maar hebben de jongste jaren sterk aan belang gewonnen, zegt Van Ossel. “Winkels kunnen via dat kanaal hun oude voorraad kwijt. Bovendien hebben outlets ook online steeds meer zichtbaarheid gekregen. In België is het succes van de website Veepee daar het belangrijkste bewijs van.”

‘Ik zeg altijd: de belangrijkste shopstad voor Belgisch Limburg is Maastricht’ Gino Van Ossel, Vlerick Business School

Wat de soldenperiode ook geen goed doet, is de groeiende trend dat steeds meer Belgen over de grens gaan schoppen, weet Van Ossel. “Ik zeg altijd: de belangrijkste shopstad voor Belgisch Limburg is Maastricht. Dat is natuurlijk een beetje overdreven, want Hasselt is ook belangrijk. In Nederland begint de soldenperiode vroeger. Dat zien we ook bij de Nederlandse onlineretailers, waar de Belgen shoppen. Dat is nadelig voor onze winkels.”

Duurzaam

Van Ossel stelt dat een comeback van de klassieke soldenperiodes mogelijk is, onder meer dankzij nieuwe trends in de modewereld. “Er is een duidelijke weg van duurzaamheid ingeslagen. De Europese Unie heeft bijvoorbeeld beslist dat nieuwe kleding niet meer vernietigd kan worden. Dat is een gamechanger voor de komende tien jaar en zal eerst gevolgen hebben voor de winkels die ik ‘extreem fast fashion’ noem. Daarmee verwijs is niet naar Zara en H&M, maar naar Primark en de Chinese webshop Shein. Zij zullen hun kleding niet blijven verkopen tegen de absurd lage prijzen van vandaag. Naast het verbod op vernietiging worden de prijzen voor containertransport duurder door heffingen op de CO2-uitstoot van schepen. De lonen in de lageloonlanden, waar ze kleding produceren, stijgen. Ze zullen steeds meer in het vizier komen van beleidsmakers om arbeidspraktijken en duurzaamheidswetgeving. Tegelijk zal de consument die winkels ter discussie stellen, waardoor de kloof tussen een Primark en een H&M de volgende tien jaar zal verkleinen.”

‘De tijd dat je een kledingstuk na een jaar niet meer kunt dragen, zal eindigen. Boetieks als Xandres of Natan in België plaatsen nu al onverkochte kleding het jaar nadien gewoon opnieuw in de etalage’ Gino Van Ossel, Vlerick Business School

Het gevolg is dat het verschroeiende tempo van de mode-industrie de komende jaren vermindert, waardoor de koopjesgekte rond tussencollecties en kortingen ook zal afnemen. “Consumenten zullen meer betalen voor hun kleding, maar die stukken zullen ook kwaliteitsvoller zijn, waardoor ze langer worden gedragen”, voorspelt professor Van Ossel. “We zien ook langzamerhand dat mode tijdlozer wordt. De tijd dat je een kledingstuk na een jaar niet meer kunt dragen, zal eindigen. Boetieks als Xandres of Natan in België plaatsen nu al onverkochte kleding het jaar nadien gewoon opnieuw in de etalage.”

Tweedehands

Jongeren geven de toon aan, benadrukt de retailexpert. “Onderschat het belang van tweedehandskleding voor jongeren niet. Tweedehandskleding is bij hen aan een opmars bezig en die trend spreekt in het nadeel van fast fashion. Veel van de goedkoopste kleding is tweedehands gewoon onbruikbaar, omdat de kwaliteit te laag is. Daardoor gaat het in tweedehandswinkels vaak om duurdere, kwaliteitsvolle kleding die betaalbaar wordt voor jongeren.”

Van Ossel gelooft in het voortbestaan van de klassieke zomer- en wintersolden, onder meer dankzij de verduurzaming van de mode-industrie. “Wij recycleren plastic, en plastic rietjes en zakjes zijn uit onze leefwereld verdwenen. Dat zijn grote veranderingen, die wij jaren geleden niet voor mogelijk achtten. In de mode-industrie verwacht ik geen enorme revolutie. Het zal niet van vandaag op morgen zijn, maar de evolutie is ingezet.”

