Notarissen klagen over bereikbaarheid administratie

In de aanloop naar de verkiezingen stellen de Belgische notarissen een aantal pijnpunten vast, waaronder een toenemend complexe regelgeving, waarvoor ze aandacht vragen en oplossingen naar voren schuiven.

De vereniging van Belgische notarissen, Fednot, klaagt over “een wildgroei aan attesten en certificaten”, terwijl de overheden in ons land steeds moeilijker bereikbaar zijn. Fednot hield daarover een rondvraag onder de leden. “82 procent schoof die pijnpunten naar voren”, zegt CEO Jan Sap. “De notarissen dringen aan op een vlotte bereikbaarheid van een dossierbeheerder bij de administratie. Het wordt voor de notaris en zijn medewerkers steeds moeilijker aan de burger uit te leggen waarom bijvoorbeeld een vastgoedtransactie zoveel tijd in beslag neemt.”

Volgens de notarissen neemt de complexiteit van de regelgeving toe en vullen lokale besturen hun bevoegdheden op verschillende manieren in. De notarissen vragen klaarheid te scheppen over de manier waarop een stedenbouwkundige onregelmatigheid kan worden opgeheven, of oude stedenbouwkundige overtredingen niet langer strafbaar te stellen.

Fednot ziet nog verbeterpunten. De federatie vraagt een gedeeltelijke toegang tot de databank met zorgvolmachten voor de medische en de zorgsector, een verplichte registratie van wilsverklaringen, een mogelijkheid om echtscheidingen door de notarissen te laten afhandelen zonder een rechtbank, een betere bescherming voor wettelijk samenwonenden en een mogelijkheid tot erkenning van kinderen voor de geboorte bij een draagmoederschapsovereenkomst.

Hier vindt u het volledige memorandum van de notarissen.