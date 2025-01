Belgen sloten recordaantal zorgvolmachten af in 2024

Vorig jaar werden maar liefst 122.734 zorgvolmachten afgesloten, ruim 20 procent meer dan een jaar geleden en 127 procent meer dan vijf jaar geleden. Dat meldt de Federatie van het Notariaat (Fednot).

Vooral in Vlaanderen is de zorgvolmacht een populair instrument om voorbereidingen te treffen voor het geval u in een situatie terechtkomt waardoor u zelf niet meer in staat bent om beslissingen te nemen. 110.165 van de 122.734 volmachten werden in Vlaanderen afgesloten. De gemiddelde persoon die een volmacht liet opstellen, was 72 jaar oud.

Met de zorgvolmacht kunt u op voorhand bepalen wie voor uw geldzaken beslissingen mag nemen als u het niet meer kunt. “Je kan één of meerdere personen aanwijzen om bijvoorbeeld je bankrekeningen te beheren, je facturen te betalen, je pensioen te innen of je aangetekende brieven te ontvangen”, legt notaris Joni Soutaer uit, die het woord voert voor Notaris.be. “Met een zorgvolmacht kun je ook bepaalde instructies geven over een verkoop of een schenking. Zo is je vermogen niet geblokkeerd door het feit dat je niet meer wilsbekwaam bent.”

Maar met een zorgvolmacht kunt u ook al plannen in welk woonzorgcentrum u wilt terechtkomen en wie voor u medische beslissingen kan nemen. “Belangrijk: om de zorgvolmacht te laten uitwerken als je wilsonbekwaam wordt, moet je deze laten registeren in het CRL, het Centraal Register van Lastgevingen”, waarschuwt Joni Soutaer. “Een notaris of een vrederechter kan hiervoor zorgen.”

