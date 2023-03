Van Peteghem: ‘Nu geen stappen zetten om pensioenen te hervormen zou schuldig verzuim zijn’

Er is dringend nood aan hervormingen om tot een duurzaam pensioenmodel te komen waarin meer mensen langer werken. Dat zei minister van Financiën Vincent Van Peteghem (CD&V) zaterdag op Radio 1. ‘Als die hervormingen er niet komen, dan is dat schuldig verzuim. We moeten dat goed beseffen.’

Volgens cijfers van het Planbureau gaat het Belgische begrotingstekort tussen 2023 en 2025 sterk stijgen. Dat ligt aan twee factoren, zegt Van Peteghem: de stijgende intrestlasten én de kosten voor de gezondheidszorg en pensioenen die sterk omhoog zullen gaan. Voor de pensioenen stijgen die kosten op vijf jaar tijd van 65 miljard naar 82 miljard en voor de gezondheidszorg van 40 naar 50 miljard. ‘De schuld moet omlaag om de intrestlasten onder controle te houden, maar ook enkele hervormingen zijn noodzakelijk’, aldus de minister.

Babyboomers

Dat de kosten stijgen mag ons niet verbazen, aldus Van Peteghem. De babyboomers gaan met pensioen en een kleinere groep mensen moet dat betalen. ‘Het is goed dat ook Europa met het signaal kwam dat de pensioenhervorming van vorig jaar niet voldoende is’, aldus de christendemocraat. ‘We moeten nog meer stappen zetten om tot een duurzaam pensioenmodel te komen dat erop gefocust is dat mensen langer aan het werk blijven. Daarom heb ik ook de fiscale hervorming op tafel gelegd die pleit voor meer rechtvaardigheid, zodat zij die ervoor zorgen dat ons systeem overeind blijft en bijdragen door te gaan werken, beloond worden.’

Hoort minister van Pensioenen Karine Lalieux (PS) die boodschap ook? ‘Rond de tafel zijn er heel duidelijke verwachtingen, onder meer dat er maatregelen genomen worden zodat mensen niet te snel met pensioen willen gaan’, aldus Van Peteghem. ‘Als je enkel een paar voorstellen op tafel legt, zoals de perequatie en sleutelen aan de Wijninckx-bijdrage, waardoor mensen minder pensioen gaan krijgen, dan gaat het niet de goede richting uit.’

En als die hervormingen er toch niet komen? ‘Dan is dat schuldig verzuim’, klinkt het. ‘Voor mij is het belangrijk dat we de komende periode stappen zetten, anders zijn we meteen vijf jaar verder’, aangezien er binnen een jaar verkiezingen zijn, waarna er een nieuwe regering gevormd moet worden.