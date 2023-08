MSCI en Blackrock onder vuur voor financiering ‘malafide’ Chinese bedrijven

Een Amerikaanse parlementaire commissie doet onderzoek naar Blackrock en MSCI. Die wereldwijd actieve financiële kolossen financieren ongewild Chinese bedrijven die in opspraak zijn voor veiligheids- en mensenrechtenkwesties.

Blackrock en MSCI zijn wereldspelers in indexbeleggen en ETF’s, dat zijn beleggingsfondsen die een vooraf bepaalde aandelenkorf volgen. MSCI is een van de grootste indexbouwers ter wereld. Het bepaalt welke aandelen wel en niet in een bepaalde korf of index komen. Blackrock is een van de grootste uitgevers van ETF’s ter wereld, dat zijn beleggingsfondsen die de koersprestaties van die indexen volgen.

De twee worden door een Amerikaanse parlementaire commissie op de vingers getikt omdat ze met hun producten mogelijk maken dat Amerikaans spaar- en beleggingsgeld Chinese bedrijven financiert. En 60 van die Chinese bedrijven staan op een Amerikaanse zwarte lijst om veiligheidsredenen en mensenrechtenschendingen.

Door massaal Amerikaans kapitaal richting die bedrijven te kanaliseren, verergeren MSCI en Blackrock een al significante veiligheidsdreiging en ondermijnen ze Amerikaanse waarden, staat in de brieven van de parlementaire commissie aan de twee bedrijven. Maar de brieven spreken niet van illegale activiteiten of financiering.

Bepalend voor kapitaalstromen

Blackrock is ‘s werelds grootste vermogensbeheerder, met zo’n 9.000 miljard dollar onder beheer, waarvan 429 miljoen terecht is gekomen bij Chinese bedrijven op die zwarte lijst.

Wereldwijd zit er voor meer dan 13.000 miljard dollar aan kapitaal in beleggingsproducten die de aandelenindexen volgen uit de MSCI-stal. Daarmee heeft MSCI een bepalende rol voor aandelenmarkten en wereldwijde kapitaalstromen. Kortom, het bepaalt in grote mate naar welke bedrijven beleggingsgeld toestroomt.

Zo besliste het in 2018 om Chinese beursbedrijven op te nemen in zijn opkomendemarktenindex, waardoor er plots veel kapitaal richting Chinese beurzen vloeide. Sommige indexen omvatten enkel Chinese aandelen.

Ook durfkapitaal in opspraak

Volgens de parlementscommissie zorgen MSCI en Blackrock er met hun activiteiten voor dat Amerikaans spaar- en beleggingsgeld onbewust en ongewild Chinese bedrijven financiert die met hun activiteiten ingaan tegen Amerikaanse belangen. Blackrock en MSCI zeggen dat ze de bekommernissen van het Amerikaanse parlement bekijken.

De parlementaire commissie – voluit: The House of Representatives’ Select Committee on the Chinese Communist Party – onderzocht eerder al de investeringen van Amerikaanse durfkapitaalfondsen in Chinese start-ups die actief zijn in artificiële intelligentie, halfgeleiders en andere hoogtechnologische sectoren.

Indexbeleggen heeft als grote troef dat het een objectieve en onbevooroordeelde manier van beleggen is. Er zitten geen mensen achter de beleggingsbeslissingen van een ETF die een index volgt die is opgebouwd volgens een aantal vooraf bepaalde en gestandaardiseerde regels.

Die neutrale manier van beleggen komt op de helling te staan en wordt in twijfel getrokken door onderzoeken zoals dat van de Amerikaanse parlementscommissie.