Landbouwgronden: gemiddelde prijs stijgt licht, oppervlakte daalt gevoelig

In de eerste helft van 2023 steeg de gemiddelde prijs per hectare van een landbouwgrond in Vlaanderen met 3% in vergelijking met het jaargemiddelde van 2022. De oppervlakte daalde dan weer gevoelig, met 16%.

Dat blijkt uit de nieuwe landbouwbarometer van de Federatie van het Notariaat (Fednot).

Een landbouwgrond in Vlaanderen kostte in de eerste zes maanden van 2023 gemiddeld 66.288 euro per hectare. In 2022 was dat nog 64.337 euro. Een stijging met 3% dus. In de afgelopen vijf jaar (2018-2023) steeg de gemiddelde prijs met 22,5%.

Wat is landbouwgrond? Onder landbouwgronden worden de gronden beschouwd, zowel vrije als verpachte, waarop gewassen worden geteeld of dieren worden gehouden. Zo wordt een grasland beschouwd als landbouwgrond, maar wordt een bos of boomgaard niet opgenomen in de analyse van Fednot.

Prijs in West-Vlaanderen daalt, maar blijft het hoogst

Volgens Bart van Opstal van Notaris.be lijkt de periode van de grote prijsstijgingen achter de rug. In de provincies Limburg (+7,7%), Antwerpen (+6,2%) en Oost-Vlaanderen (+4,7%) steeg de gemiddelde prijs nog, maar in West-Vlaanderen (-1,2%) en Vlaams-Brabant (-2,7%) was er zelfs een prijsdaling.

Ondanks de prijsdaling blijft West-Vlaanderen de duurste provincie, met gemiddeld 75.300 euro per hectare. Limburg is de goedkoopste provincie met gemiddeld 53.747 euro.

De waarde van landbouwgrond wordt onder meer bepaald door zijn ligging, de omgeving, de bodemstructuur en de kwaliteit van de grond. Maar ook belangrijk is of de grond vrij of verpacht is. Bart Van Opstal: “Niet verpachte grond is veel meer waard dan pachtgrond waarvan de pacht nog lang loopt. Kopers doen voor een precieze prijsbepaling best een beroep op een lokale vastgoedspecialist.”

Oppervlakte daalt

In de eerste zes maanden van 2023 bedroeg de gemiddelde oppervlakte van een perceel landbouwgrond in Vlaanderen 0,9 hectare. In vergelijking met 2022 werden percelen gemiddeld een stuk kleiner: -16,5%.