Koopkrachtpremie kan vanaf 1 juni: “Een extra steun voor de lokale economie”

Wie in een sector of bedrijf werkt dat vorig jaar goed heeft geboerd, kan dit jaar hopen op een koopkrachtpremie tot 500 euro.

Bedrijven die goede resultaten hebben neergezet in 2022, kunnen vanaf 1 juni een koopkrachtpremie van maximaal 750 euro toekennen aan hun werknemers. De premie komt op dezelfde kaart als de maaltijd- en de ecocheques en kan aan dezelfde producten en diensten gespendeerd worden. Bij hoge winsten is een koopkrachtpremie tot en met 500 euro mogelijk, bij uitzonderlijk hoge winsten een premie tot en met 750 euro.

Zijn er al veel bedrijven die interesse hebben getoond?

Volgens de uitgevers van die kaarten (Edenred, Monizze en Sodexo) is het nog te vroeg om te weten of veel werknemers een premie zullen krijgen. “Veel bedrijven wachten op het advies van hun paritair comité, maar het is geen geheim dat veel sectoren het in 2022 uitzonderlijk goed hebben gedaan”, klinkt het bij de overkoepelende vereniging VIA (languit Voucher Issuers Association).

Werkgevers hebben de tijd tot 31 december 2023, om de koopkrachtpremie toe te kennen aan hun werknemers. Werknemers hebben vervolgens tot 31 december 2024 om ze te gebruiken. “Omdat de premie enkel in België gebruikt kan worden, vormt ze een extra steun voor de lokale economie”, klinkt het bij VIA. “Daarnaast stimuleert de premie ook bewuste consumptiekeuzes, die het energieverbruik verminderen en bijdragen aan kostenbesparing.”

Kan een bedrijf via cao beslissen om een koopkrachtpremie uit te keren als er op sectorniveau een andere beslissing is genomen?

Volgens Geert Vermeir, juridisch expert bij SD Worx, kan op het niveau van het bedrijf een andere beslissing vallen dan op het niveau van de sector. “Als er geen sectorale beslissing is om een premie toe te kennen, kan de organisatie beslissen er alsnog een uit te keren. Bij zo’n cao op ondernemingsniveau moet dan wel een verantwoording van goede resultaten tijdens de crisis bijgevoegd worden. Als er geen syndicale delegatie in de onderneming is, of voor een personeelscategorie waarvoor een CAO niet de gewoonte is, volstaat een indviduele schriftelijke overeenkomst tussen werkgever en werknemer. De koopkrachtpremie houdt wel steeds een collectief voordeel in, wat betekent dat de werkgever geen willekeurig, subjectief onderscheid tussen de werknemers mag maken.”