Crisis en conflicten zorgen voor minder vastgoedschenkingen

In 2023 waren er een pak minder schenkingen van vastgoed dan in de drie voorgaande jaren. Dat meldt Notaris.be.

Het aantal schenkingen is met 9 procent gedaald tegenover 2022, tot 26.702. “De algemene economische situatie, de inflatie, het conflict in Oekraïne en de spanningen in het Midden-Oosten zorgden ervoor dat mensen wat op de rem gingen staan. Niet onlogisch, want wie vastgoed schenkt, doet onherroepelijk afstand van een deel van zijn vermogen”, zegt woordvoerder en notaris Bart van Opstal.

Vaak passen zulke schenkingen in een successieplanning. Door bij leven en in schijven te schenken, kunt u er mogelijk voor zorgen dat uw erfgenamen minder belastingen betalen op de overdracht. U kunt de gezinswoning of een tweede verblijf schenken met behoud van vruchtgebruik, zodat u er wel nog in kunt wonen, naar op vakantie kunt gaan of huurinkomsten kunt blijven innen.

Renovatieverplichting geldt bij schenking in volle eigendom

Bij schenkingen in volle eigendom geldt dezelfde renovatieplicht als bij de aankoop van een woning. Maar volgens Bart van Opstal is dat zeker niet de belangrijkste reden waarom er vorig jaar minder vastgoed is geschonken. “Dat speelt misschien bijkomstig, want het merendeel van de schenkingen gebeurt sowieso met voorbehoud van vruchtgebruik.”

Hij merkt wel op dat de renovatieverplichtingen problemen kunnen opleveren bij een scheiding, een overlijden of een andere onverwachte levensgebeurtenis. “Mensen krijgen na een aankoop vijf jaar de tijd om de renovatie door te voeren. Die termijn blijft gewoon doorlopen. Stel dat mensen om de een of andere reden de financiële draagkracht niet meer hebben voor de renovatie en de woning willen doorverkopen. Die klok blijft gewoon verder tikken voor de volgende koper. Vandaag stelt dat probleem zich nog niet, want de renovatieplicht geldt nog maar een jaar. Als mensen straks uit financiële noodzaak een woning moeten verkopen, waarvoor al drie of vier jaar van de termijn van vijf jaar verlopen is, dan zou dat de prijs wel eens stevig kunnen drukken.”

