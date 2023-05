Goudprijs tikt nieuw tussentijds record aan

Na de rentebeslissing van de Fed vorige week, ging de goudprijs richting een nieuw record. Er zijn voldoende drijfveren die de prijs nog hoger kunnen stuwen, zegt Ole Hansen, grondstoffenspecialist bij Saxo Bank.

Wat zorgde voor het tussentijdse record?

“De rally kwam er nadat de voorzitter van de Fed, Jerome Powell, hat laten uitschijnen dat de renteverhoging van vorige week voorlopig de laatste zou zijn en er even een pauze zou komen. Daarbovenop kwam de blijvende bezorgdheid dat nog meer regionale Amerikaanse banken in de problemen kunnen komen en misschien gered moeten worden. Op de korte termijn verwachten we nog meer schommelingen in de edelmetaalprijzen, maar op de middellange termijn zijn we optimistisch.”

Welke kortetermijnontwikkelingen zijn belangrijk voor de goudprijs?

“Ten eerste bestaat nog altijd het risico dat de bankencrisis systemisch wordt. Daarnaast blijft de dollar verzwakken. En als de Amerikaanse rente haar piek bereikt, doet goud het in de maanden en kwartalen daarop altijd goed, blijkt uit de afgelopen twintig jaar.”

Wat is er op de lange termijn nog van tel voor de goudprijs?

“De dollar lijkt aan belang in te boeten, waardoor de vraag naar goud van centrale banken wereldwijd hoog blijft. We verwachten ook dat de inflatie veel hardnekkiger zal zijn. Die kan tijdelijk terugvallen, maar niet voor lang. Dat zal de reële rente lager doen gaan, wat goed is voor goud. Tot slot wordt de wereld meer multipolair, wat de geopolitieke temperatuur doet stijgen.”

Hoe ziet u de goudprijs de komende weken evolueren?

“Die zit sinds november vorig jaar in een opwaarts kanaal. De goudprijs zal tussen 1.982 en 2.100 dollar per troyounce blijven schommelen.”