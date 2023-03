Fraudeurs blijven hardnekkig opduiken

De Belgische financiële waakhond FSMA waarschuwt voor de aanwas van frauduleuze beleggings- en handelsplatformen. Slachtoffers riskeren al het geld te verliezen dat ze die platformen hebben toevertrouwd.

1 Hoe gaan de fraudeurs te werk?

De FSMA ontving onlangs nieuwe klachten over onlinefraudes die mensen hun geld ontfutselen. Met nepadvertenties op onder andere sociale media verspreiden de fraudeurs beleggingskansen waarmee mensen snel rijk kunnen worden met beleggingssoftware of digitale munten. Hun slachtoffers worden aangespoord om een applicatie op hun computer of telefoon te downloaden, waarna de fraudeurs hen overtuigen om de controle van het toestel te laten overnemen om geld naar het frauduleuze platform over te schrijven.

2 Wat zijn de gevolgen voor de slachtoffers?

In de meeste gevallen kunnen ze niet meer aan hun geld en zijn ze het voorgoed kwijt. De fraudeurs verbreken ook alle contact met de slachtoffers zodra die doorhebben dat ze opgelicht zijn. De oplichters werken meestal vanuit het buitenland.

3 Hoe kunt u zich behoeden voor zulke fraude?

Het is belangrijk om de identiteit van zulke onlineplatformen en hun achterliggende vennootschappen na te gaan. Vertrouw nooit een vennootschap die niet duidelijk kan worden geïdentificeerd. Daarnaast kunt u op de website van de FSMA nagaan of het platform een vergunning in ons land heeft voor financiëledienstenverlening. Tot slot kunt u bij de FSMA nagaan of het onlineplatform op de lijst staat van bekende frauduleuze websites.

Lees hier de getuigenis van een slachtoffer dat voor 180.000 euro is opgelicht.

Lees hier hoe online financiële fraude verschilt van cryptofraude.