EU-klimaatwet raakt mensen in de portefeuille

Het Europees Parlement heeft zijn finaal akkoord gegeven voor een nieuw pakket aan klimaatwetten die de broeikasuitstoot van het continent moeten terugdringen.

Over welke nieuwe wetten gaat het?

Het bestaande emissiehandelssysteem wordt aangepast door de uitstootrechten op termijn te verminderen, en het wordt uitgebreid naar de zee- en luchtvaart die voordien niet onder het systeem vielen. Er komt een CO2-grenstaks die oneerlijke concurrentie van vervuilende buitenlandse producten moeten tegengaan en voor een gelijkspeelveld moet zorgen. En er komt een nieuw emissiehandelssysteem vanaf 2027 voor transport en gebouwen.

Welke financiële gevolgen heeft dat?

Mensen zullen vanaf 2027 meer moeten betalen voor benzine, diesel, stookolie en aardgas. Benzine zal 0,1 euro per liter meer kosten, diesel 0,12 euro en aardgas 0,009 euro per kilowattuur. VRT berekende een meerkostprijs van minstens 90 euro per jaar voor iemand die 15.000 km per jaar rijdt, en ongeveer 150 euro per jaar voor iemand die 17.000 kilowattuur aardgas verbruikt. Ook vliegen zal duurder worden als de luchtvaart voor zijn uitstoot zal moeten betalen.

Worden die meeruitgaven gecompenseerd?

Met de opbrengsten van de nieuwe emissiehandel komt er een sociaal klimaatfonds om de meest kwetsbare mensen en huishoudens te ondersteunen om energiezuiniger te wonen en zich verplaatsen. België zou zo’n 1,6 miljard euro uit dat klimaatfonds ontvangen.