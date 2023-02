Iedereen wil verhoging van de maaltijdcheques: drie vragen over dit extralegaal voordeel

Voor veel werknemers worden maaltijdcheques als extralegaal voordeel in de huidige context belangrijker om het huishoudbudget in evenwicht te houden. Dat blijkt uit een enquête van VIA, de vereniging van uitgevers van cheques.

Welke rol spelen maaltijdcheques in het huishoudbudget van werknemers?

Die rol wordt steeds belangrijker in deze tijden van hoge inflatie. De helft van de bevraagden zegt sterk af te hangen van maaltijdcheques om hun boodschappen te doen. Voor mensen met een lager loon is dat zelfs 79 procent. Voor jonge gezinnen en mensen met een laag inkomen zijn cheques een belangrijk onderdeel van hun voedingsbudget.

Heeft de economische context van de afgelopen maanden impact gehad op dat budget en het gebruik van de cheques?

Uit de enquête blijkt dat de helft van de mensen zich gedwongen voelt te besparen op voeding. Het belang van de cheques blijkt uit het tempo waarin ze opgebruikt worden. De helft van de mensen zegt ze binnen de twee weken na ontvangst volledig te hebben opgebruikt.

Zijn werknemers tevreden over de maaltijdcheques?

De meerderheid, 80 procent, is tevreden met het extra budget. Al zou men het graag verhoogd zien. Sinds 2016 staat het plafond per cheque op 8 euro. Bijna alle bevraagden, 96 procent, willen dat verhoogd zien tot 10 euro, en 85 procent wil het op 12 euro. De Belgische handelaren zouden ook profiteren van die verhoging, omdat men de cheques alleen maar in België kan uitgeven.