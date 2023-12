Energiefactuur voor een gezin stijgt met 45 euro in 2024

De Vlaamse energieregulator VREG heeft het licht op groen gezet voor een stijging van de distributienettarieven voor energie in 2024. Gemiddeld gaat het om een stijging met 8 procent, of voor een gemiddeld gezin 27 euro meer op de elektriciteitsfactuur en 18 euro meer op de aardgasfactuur, zegt de VREG maandag. Samengeteld wordt dat 45 euro per jaar.

De distributienettarieven zijn de vergoeding voor het transport van stroom en aardgas naar je thuis of bedrijf. Ze dekken de kosten voor de aanleg en het onderhoud van de distributienetten, en de transmissiekosten die Fluvius aan hoogspanningsnetbeheerder Elia betaalt. De tarieven worden berekend op basis van het verbruik en de regio waar men woont. De distributienettarieven maken slechts een deel van de totale energiefactuur uit, naast de basisprijs voor elektriciteit en/of aardgas, btw en andere heffingen.

Inflatie

Gemiddeld stijgen de distributienettarieven volgend jaar met 8 procent. De VREG verwijst naar de inflatie en doordat de maatregelen om de energiefactuur de voorbije jaren te verlagen niet langer of minder doorwerken. De nettarieven liggen wel nog steeds lager dan in de periode voor 2022, aldus de regulator.

Voor een gezin met een elektriciteitsverbruik van 3.500 kWh per jaar en een gemiddelde maandpiek van 4,28 kW stijgt de distributiefactuur volgend jaar tot 364 euro, inclusief btw. Dat is 27 euro meer dan in 2023. De distributiefactuur bij een aardgasverbruik van 17.000 kWh per jaar, stijgt volgend jaar tot 245 euro, of 18 euro meer dan in 2023.

Regio’s

De gemiddelde stijging met 8 procent verbergt wel regionale verschillen. Zo is de stijging van de nettarieven het hoogst voor klanten van Fluvius Antwerpen, Fluvius Limburg, Fluvius West en PBE. Bij de andere netbeheerders (Gaselwest, Imewo, Intergem, Iveka, Iverlek en Sibelgas) is de stijging kleiner.

PBE is volgend jaar de duurste bij de distributie van elektriciteit (420 euro voor een gemiddeld gezin per jaar) en Intergem de goedkoopste (314 euro). Voor aardgas is Fluvius West de duurste (305 euro voor een gemiddeld gezin per jaar) en Sibelgas (215 euro) de goedkoopste.

Kmo’s

De hogere distributienettarieven gelden niet alleen voor gezinnen, maar ook voor bedrijven. Een kmo op laagspanning met een elektriciteitsverbruik van 30 MWh per jaar en een gemiddelde maandpiek van 15 kW, betaalt volgend jaar 220 euro of 12 procent meer dan in 2023. Een kmo met een aardgasverbruik van 116.280 kWh per jaar betaalt 80 euro of 8 procent meer. Voor bedrijven met een elektriciteitsverbruik van 160 MWh per jaar, een toegangsvermogen van 95 kVA en maandpieken van gemiddeld 70 kW, bedraagt de prijsstijging 117 euro of 2 procent meer dan dit jaar.

Ook de aansluittarieven en de tarieven voor diensten op aanvraag van netgebruikers werden door de VREG goedgekeurd.