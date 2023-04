Belgisch consumentenvertrouwen veert op in april

Het vertrouwen van de consumenten in de economie is in april verbeterd tot het hoogste peil in een jaar. Dat blijkt donderdag uit de maandelijkse consumentenenquête van de Nationale Bank.

De indicator van het consumentenvertrouwen komt voor april uit op -6. In maart was dat -9, toen de eerste daling in een half jaar was opgetekend. Het is van februari 2022 (toen +1) en dus sinds de start van de oorlog in Oekraïne geleden dat het consumentenvertrouwen hoger stond.

De verbetering van het consumentenvertrouwen in april kwam tot uiting in alle onderdelen van de indicator, meldt de Nationale Bank in een persbericht.

Zo zijn consumenten optimistischer over de verwachte macro-economische ontwikkelingen in België (van -16 tot -15) en zijn ze minder bezorgd over een opflakkerende werkloosheid de komende twaalf maanden (van 19 tot 14 – een stijging wijst hier op een minder gunstige ontwikkeling en een daling op een gunstiger ontwikkeling).

.Op persoonlijk vlak hebben de gezinnen meer vertrouwen in hun toekomstige financiële situatie (van -4 tot -2) en denken ze meer te kunnen sparen (van 4 tot 6).

Dankzij de verbetering ligt het consumentenvertrouwen nu ook voor het eerst in meer dan een jaar boven zijn langetermijngemiddelde (1990-2022). Dat bedraagt -6,8.