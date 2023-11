Twee tot drie jaar geleden noteerden ze nog tegen topkoersen, vandaag tegen bodemkoersen. Waarom spuwen beleggers hernieuwbare-energiespelers uit?

Aandelen van hernieuwbare-energiespelers zijn bij de slechtste presteerders van het afgelopen beursjaar. Dat punt werd vorige week nog eens gemaakt door het Deense Orsted, een van ‘s werelds grootste uitbaters van windparken, dat na de publicatie van zijn resultaten zijn koers met zo’n 20 procent ineen zag stuiken.

Bron: Google Finance

Tegenover een jaar geleden staat het aandeel zelfs bijna 60 procent en tegenover zijn recente piek meer dan 70 procent lager.

Bron: Google Finance

De reden was een afschrijving van meer dan 4 miljard euro voor offshore windparken in de Verenigde Staten, waarvan de bouw is afgeblazen.

Hernieuwbare miserie alom

Maar de hernieuwbare beursmalaise is niet terug te brengen tot een of enkele individuele spelers. De hele sector zit in het slop, getuige daarvan het koersverloop van de S&P Global Clean Energy Index die de voornaamste honderd hernieuwbare spelers wereldwijd verzamelt. Die staat 32 procent lager dan een jaar geleden.

Hetzelfde zien we bij verschillende ETF’s, die inzetten op het thema. De Invesco Wind Energy ETF staat 22 procent lager dan een jaar geleden. De Invesco Solar Energy ETF zelfs 46 procent lager.

Alles zit tegen

De voornaamste reden daarvoor zijn de veranderde macro-economische omstandigheden. Vooral de hogere rente is een stevige tegenwind geworden. Veel hernieuwbare spelers torsen hoger dan gemiddelde schulden om hun projecten te financieren en een hogere rente betekent hogere financieringskosten.

Daarnaast hebben ook zij last van kosteninflatie, die een gat in hun winstmarges brandt. Vooral omdat ze meestal de energie die ze met toekomstige projecten zullen opwekken op voorhand verkopen aan vooraf afgesproken prijzen, waar die gestegen kosten niet altijd zijn ingecalculeerd. Veel overheden waarmee ze zulke langetermijncontracten hebben afgesloten, zijn niet bereid die afgesproken prijzen te herzien.

Hernieuwbare spelers hadden de afgelopen jaren ook van de hoogste waarderingen. Die waren fel opgelopen door de soms opgeklopte verwachtingen over de groei, die de sector in de komende decennia zou realiseren.

Tussen 2019 en 2021 noteerde Orsted tegen 30 tot 50 keer zijn winst. Zulke overwaarderingen waren de afgelopen jaren niet ongebruikelijk bij hernieuwbare spelers. Dan mag er niet veel misgaan om dat te blijven rechtvaardigen.

Lange termijn intact

De vraag is of de afstraffing van het afgelopen jaar overdreven is en te weinig rekening houdt met de rugwind op lange termijn, die de sector nog altijd als troef heeft.

Volgens het Internationaal Energieagentschap (IEA) blijven de investeringen in hernieuwbare energie op recordniveaus staan.

Bron: IEA

Maar vooral de groei die hernieuwbare energie nog moet realiseren om ervoor te zorgen dat de Aarde leefbaar blijft, is een reden om de sector als belegger te blijven volgen. Volgens de koepelorganisatie Irena is er jaarlijks meer dan 1.300 miljard dollar aan investeringen in hernieuwbare energie nodig om onze planeet tegen 2050 met niet meer dan 1,5 graden te laten opwarmen.

Tegen die achtergrond is de huidige beursmalaise van de hernieuwbare sector misschien een interessant instapmoment met het oog op de lange termijn.