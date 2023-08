Beursblog: Energiesector drukt op de winstvooruitzichten

De winsten van de beursgenoteerde bedrijven dalen. Dat blijkt uit de voorlopige resultaten van de eerste jaarhelft.

Er lijken barsten te komen in de monsterwinsten die de beursbedrijven de laatste jaren kwartaal na kwartaal optekenden. Dat blijkt althans uit een analyse van het databedrijf Factset, dat de recentste resultaten van de S&P 500 onder de loep nam.

Een eerste bevinding is dat de winsten dalen. Bij de S&P-bedrijven die tot hiertoe hun resultaten bekendmaakten, is de winstdaling gemiddeld goed voor 5,2 procent. Dat is de grootste winstdaling sinds het begin van de coronacrisis. Toen kelderden de winsten weliswaar met meer dan 30 procent. Het is bovendien het derde kwartaal op rij dat de Amerikaanse sterindex zijn winsten ziet afnemen.

Factset wijt de winstkrimp vooral aan multinationals die een groot deel van hun omzet buiten de Verenigde Staten halen. In die groep daalde de winst met 21 procent, terwijl de winst gelijk bleef bij bedrijven die vooral in de Verenigde Staten verkopen.

Energie en gezondheidszorg zijn de sectoren waar die krimp het stevigst is, met bedrijven als Chevron, Exxon, Mobil, Merck, Moderna en Pfizer die een groot deel van de daling op hun conto nemen. Zij verwachten een verdere winstdaling voor de rest van het jaar.

Waarderingen lopen weer uit

Ondanks die winstvertraging, verwachten analisten voor heel 2023 dat de winsten van de S&P min of vlak zullen eindigen in vergelijking met vorig jaar.

Tegenover de analistenverwachtingen blijven de bedrijven het dan weer goed doen. Zo’n 80 procent springt over de lat van de analisten, hoe hoog of laag die ook mag liggen, maar ze springen er minder hoog over dan in het verleden.

De dalende winsten deren voorlopig de waarderingen op de Amerikaanse beurs niet. De S&P staat trouwens op 18 procent koerswinst sinds begin dit jaar. Die koersstijging is grotendeels op hogere waarderingen gestut. De koers-winstverhouding van de sterindex bedraagt momenteel 19,2. Dat is meer dan het gemiddelde van de afgelopen vijf jaar (18,6) en de afgelopen tien jaar (17,4).

Vorig jaar is de waardering van de S&P onder die historische gemiddeldes gedoken, maar dat is dus niet voor lang geweest.

Milde recessie

De voorlopige resultaten op Europese beurzen geven hetzelfde beeld. Voor de Stoxx Europe 600 zullen de winsten met zo’n 6 procent dalen tegenover vorig jaar. Een belangrijke kanttekening zijn de buitensporige winsten die energiebedrijven vorig jaar optekenenden, een kunstje dat ze waarschijnlijk dit jaar niet zullen herhalen. Zowel in Europa als in de Verenigde Staten zullen beursgenoteerde energiebedrijven hun winsten met meer dan 50 procent zien dalen.

Analisten en strategen zien die dalende winsten als een van de signalen dat er de komende maanden in de Verenigde Staten een recessie aan zit te komen. Ze zijn het er wel over eens dat het een milde recessie zal zijn, waarop de aandelenbeurzen geen al te grote terugval zullen maken.