Belgische Triodos-beleggers dienen klacht in bij Nederlandse regulatoren

Een 250-tal Belgische beleggers die bij de Nederlandse duurzame bank Triodos certificaten bezitten, een soort aandelen met beperkt stemrecht, gaan een klacht indienen bij de regulatoren in Nederland. Dat schrijft La Libre Belgique zaterdag.

In een brief van 28 december vragen ze de AFM (Autoriteit Financiële Markten) en de DNB (De Nederlandsche Bank) om een onderzoek te starten naar eventuele overtredingen op de Nederlandse wetgeving rond financieel toezicht. Ze zijn van mening dat het opleggen van een nieuw systeem voor het verhandelen van de certificaten via een platform beheerd door het Nederlandse Captin, de certificaten “fundamenteel” (en qua risicoklasse) heeft doen veranderen. “Dit heeft tot gevolg dat het verhandelen van de certificaten niet (meer) conform de regels van de markt en ter bescherming van de investeerders is, hetgeen onder het toezicht van de AFM valt, en dat dit de stabiliteit van de bank in gevaar kan brengen, hetgeen onder het toezicht van de DNB valt”, zo schrijft de Brusselse advocaat Laurent Arnauts.

De klagers willen dat Triodos de certificaten terugkoopt aan de prijs waaraan zij ze gekocht hebben (89 euro). Op 27 december was de koers teruggevallen tot 20,50 euro. De klacht zal in januari ingediend worden.