Steeds meer Belgische beleggers worden online opgelicht. In 2023 gaat het al om 10,89 miljoen euro, goed voor zo’n 1,21 miljoen euro per maand. Bendes maakten dit jaar per slachtoffer gemiddeld ruim 17.000 euro buit in ons land.

Dit jaar heeft de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA) al 1.403 meldingen ontvangen over frauduleuze praktijken, of gemiddeld vijf per dag. Dat zijn er een kwart meer dan in dezelfde periode vorig jaar. Toch gaat die ruim 1.400 meldingen volgens de FSMA slechts om het topje van de ijsberg, omdat heel wat fraude niet wordt gemeld.

Na onderzoek konden er dit jaar al 172 bedrieglijke entiteiten geïdentificeerd worden. Helaas gebeurt het nog al te vaak dat de beleggingsfraudeurs pas ontmaskerd worden wanneer het kwaad reeds geschied is. De meldingen die bij de FSMA binnenlopen, geven aan dat de slachtoffers gemiddeld voor 17.314 euro zijn opgelicht. De schade is dus groot en maakt dat deze vorm van fraude bijzonder lucratief is voor oplichters.

Geen enkelingen

Opvallend is dat vele Belgen nog steeds denken dat online-fraudeurs doorgaans enkelingen zijn en dat hun pogingen vaak zo amateuristisch zijn dat ze meteen door de mand vallen. Toch is duidelijk dat het steeds vaker om goed georganiseerde bendes gaat, die zich als een firma gedragen, met callcenter, grafisch expert, leidinggevende,… Vaak zijn ze ook internationaal actief. Er is nood aan duidelijke en goede informatie om de Belgische beleggers ervoor te behoeden in de handen van zulke organisaties te vallen.

De Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA) lanceert nu met Wikifin haar programma voor financiële educatie. Het is een grootschalige sensibiliseringscampagne gericht op alle leeftijden. Daarmee wil de FSMA het misverstand de wereld uit helpen dat fraudeurs slechts enkelingen zijn. Het gaat om een stijgende vorm van georganiseerde misdaad in België.

Alle leeftijden

De cijfers tonen aan dat vooral Belgen tussen 40 en 70 jaar oud het vaakst slachtoffer worden van online-fraudeurs. Dat heeft onder meer te maken met het feit dat deze groep doorgaans over meer financiële mogelijkheden beschikt.

“Toch lopen ook twintigers en dertigers even goed in de val”, zegt ​Jean-Paul Servais, voorzitter van de FSMA. “De online fraudeurs zijn bijzonder inventief en gebruiken allerlei, vaak professionele manieren om iemand om de tuin te leiden en het vertrouwen te winnen. Per e-mail of telefoon, via valse advertenties op sociale media,… Daarom geven we op onze website meteen ook bruikbare tips mee om de oplichters zélf te slim af te zijn.’