Waarom vrouwen beter zijn in crowdfunding (en wat mannen daarvan kunnen leren)

Bankiers en klassieke investeerders willen cijfers zien en overdonderd worden door de businesscase. Geld inzamelen bij een grote groep kleine investeerders vergt een andere aanpak. En daar blijken vrouwen beter in te zijn dan mannen.

Startende ondernemers kunnen verschillende bronnen aanboren om financiering te vinden voor projecten. We sommen er hier drie op:

1. De bank

Allereerst kunnen ze geld lenen bij de bank. “In de Verenigde Staten maken mannelijke en vrouwelijke ondernemers evenveel kans op een lening, maar vrouwen krijgen slechtere voorwaarden, zoals een hogere rente”, zegt professor ondernemerschap Andreea Gorbatai. Ze werkte aan de Haas School of Business van de Univerity of California in Berkeley voor ze in september 2021 aan de slag ging bij Vlerick Business School.

In Europa krijgen vrouwen tegen dezelfde voorwaarden leningen bij de bank, hebben onderzoeken aangetoond. Alleen kloppen vrouwen minder snel bij de bank aan, omdat ze denken dat ze toch geen krediet zullen krijgen. Academisch onderzoek in Spanje leert dat dat idee klopt voor vrouwen in hun eerste en tweede jaar als ondernemer. De vrouwen die in die prille ondernemersjaren wel krediet krijgen, kennen meer succes dan hun mannelijke evenknieën. Vrouwelijke ondernemers met een trackrecord van twee jaar of meer hebben dezelfde toegang tot bankkredieten en evenveel kans op slagen.

2. Durfkapitaal

Starters kunnen ook bij durfkapitalisten terecht. “Die wereld wordt traditioneel door mannelijke investeerders gedomineerd, en zij investeren vooral in mannelijke ondernemers. Daar speelt onder meer de gelijkenisbias”, weet Andreea Gorbatai. Een durfkapitalist is vaak een (voormalige) ondernemer, die zijn bedrijf heeft verkocht of gewoon veel geld heeft verdiend. Vaak gaat hij onbewust vooral op zoek naar ondernemers die op hem lijken, omdat hij ervan uitgaat dat die meer kans op succes hebben.

Andreea Gorbatai: “Die wereld van het durfkapitaal verandert stilaan. Er zijn almaar meer vrouwelijke investeerders. En almaar meer investeringsfondsen investeren enkel in vrouwelijke ondernemers, als tegenwicht. De keerzijde is dat starters die van zulke fondsen startkapitaal kregen, moeilijker aan vervolgkapitaal geraken. Die vrouwelijke ondernemers worden minder serieus genomen, omdat ze een beroep deden op fondsen met een focus op vrouwen.”

3. Crowdfunding

Het bovenstaande klinkt weinig opbeurend voor vrouwen die een onderneming willen opstarten of uitbreiden. Er is evenwel een derde manier om geld bijeen te halen, waarbij vrouwen een streepje voor lijken te hebben: crowdfunding. Het gaat om geld ophalen bij de massa via een crowdfundingplatform, waar gewone mensen kleine sommen geven.

“Crowdfunding is niet geschikt voor elke onderneming”, waarschuwt Andreea Gorbatai. Bedrijven die producten of diensten aan andere bedrijven aanbieden (b2b) hebben mogelijk minder baat bij crowdfunding. Vooral producten die heel tastbaar en begrijpbaar zijn, hebben potentieel om via crowdfunding geld op te halen. “Crowdfunding kan ook een tussenoplossing zijn, bijvoorbeeld wanneer de investeerders het product niet begrijpen, omdat ze niet tot het doelpubliek behoren. Neem bijvoorbeeld een goedkoop, digitaal apparaat voor moeders om de hartslag van een kind in hun buik te monitoren dat een van onze studenten had gemaakt. Enkel moeders in afgelegen streken met weinig toegang tot gezondheidszorg kunnen het nut daarvan volledig appreciëren. Als je erin slaagt het doelpubliek via crowdfunding te bereiken en zo wat geld op te halen, dan heb je iets om te tonen aan andere investeerders.”

“Voor sommige ondernemingen zijn er extra troeven verbonden aan deze vorm van financiering. Als de investeerders tevens de gebruikers zijn, dan kunnen ze vaak nuttige feedback geven om het product of de dienst te verbeteren. In de gamingsector zien we dat bijvoorbeeld. De game-ontwikkelaars doen vaak een beroep op de gebruikservaring van hun community van crowdfunders om beslissingen te nemen over het design of features.”

“Vrouwen slagen er beter in dan mannen om geld op te halen via crowdfunding”, stelt Andreea Gorbatai. Opvallend is ook dat vrouwen vaker met succes geld ophalen via crowdfunding dan via de klassieke kanalen. Andreea Gorbatai bestudeerde bijna 10.000 campagnes op het Amerikaanse crowdfundingplatform Indiegogo, om tot die conclusies te komen. Belangrijk om weten: het gaat om campagnes waarbij mensen geld doneerden in ruil voor uitzicht op het finale product. Het gaat dus niet om investeringen, waarbij mensen het bedrijf geld lenen of in het kapitaal van het bedrijf stappen.

Vier soorten crowdfunding 1 Liefdadigheid. Het platform wordt gebruikt om geld in te zamelen voor het goede doel. Mensen doen een storting, maar krijgen er niets anders voor terug dan een goed gevoel. Zo werd bijvoorbeeld een crowdfunding opgezet om baby Pia, een meisje met een zeldzame aandoening, een behandeling met een peperduur medicijn te laten ondergaan. 2 Beloning. Een onderneming kan geld ophalen om een product te ontwikkelen, zoals een strip of een gezelschapsspel. Afhankelijk van het bedrag dat de mensen storten, krijgen ze dan een tekening of de volledige strip of het gezelschapsspel. 3 Lening. Mensen kunnen geld lenen aan een onderneming. Dat betekent dat ze op een vooraf afgesproken moment hun inleg terugkrijgen en op afgesproken tijdstippen tussentijds rente krijgen. Die vorm van financiering wordt ook crowdlending genoemd. 4 Kapitaal. Mensen kunnen ook in het kapitaal van een onderneming stappen via crowdfunding. Als de onderneming later wordt overgenomen door een groter bedrijf of door andere investeerders met diepe zakken, dan kunnen de crowdfunders mogelijk een deel van hun geld of hun geld met winst terugkrijgen. Er zijn echter geen garanties.

Er zijn verschillende verklaringen mogelijk voor het schijnbare succes van vrouwen in crowdfunding. Zo vragen vrouwen doorgaans lagere bedragen en pitchen ze andere types van producten dan mannen in een crowdfundingcampagne. Andreea Gorbatai concentreerde zich op één mogelijke verklaring. Ze ging op zoek naar linguïstische karakteristieken in de documenten die ondernemers aan Indiegogo hadden bezorgd. “Vrouwen vertellen verhalen beter. Ze slagen er vaker in een levendig beeld te schetsen van het product dat ze willen maken”, merkte ze. “Hoe zal dat product eruitzien? Hoe zal het aanvoelen? Hoe zullen mensen het in hun leven integreren en er beter van worden? Vrouwen slagen er ook beter in de investeerders het gevoel te geven dat ze bijdragen aan een product waar we allemaal beter van worden.”

Waarom werkt vrouwelijke touch niet om bankiers te overtuigen?

Bij crowdfunding zijn niet de cijfers maar de verhalen doorslaggevend, stelt de Vlerick-professor. Vrouwen drukken vaker dan mannen positieve emoties uit, en net die emotionele kant werkt in hun voordeel bij crowdfunding. Hoe levendig het verhaal verteld wordt, de emotionele en verbindende taal die gebruikt wordt, verklaart 20 procent van het succes, leert haar onderzoek.

Waarom werkt de vrouwelijke touch wel bij de crowd, maar niet zozeer bij bankiers en durfkapitalisten? “Het succes bij crowdfunding is ook deels te danken aan het feit dat daar ook mensen met minder middelen het verschil kunnen maken. De pitches moeten een meer divers publiek overtuigen. De vrouwelijke ondernemers overtuigen overigens via crowdfunding zowel meer mannen als meer vrouwen.”

Nog een factor is dat de ondernemer bij crowdfunding niet face to face in interactie hoeft te gaan met één of enkele investeerders. De campagnes worden grotendeels schriftelijk en via het internet gevoerd. Dat verkleint twee drempels: de onbewuste vooroordelen bij de investeerders en de onzekerheden bij ondernemers die niets van zichzelf herkennen in de investeerders. Want vergis u niet: onderzoek leert dat wij vooral van aantrekkelijke, jonge, witte mannen met een symmetrisch gezicht denken dat ze succesvolle ondernemers kunnen zijn.