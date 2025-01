Drie tips voor potentiële kunstkopers van een verzekeraar

Dit weekend gaat Brafa Art Fair van start. De bekende kunstbeurs vindt plaats in Brussels Expo. Verzekeraar Jean Verheyen heeft drie tips voor wie een aankoop overweegt.

Ceramic Brussels en Brafa in Brussel in januari, de Affordable Art Fair Brussels in februari, Tefaf in Maastricht en Art Up! in Rijsel in maart. Kunstliefhebbers trekken er de komende weken op uit. Het familiebedrijf Jean Verheyen maakt op maat gemaakte verzekeringen voor kunst. De minimumpremie bedraagt tussen 250 en 300 euro per jaar. “Met dat bedrag kunt u bij Verheyen een totale waarde van 100.000 euro dekken, ongeacht het aantal kunstwerken!” klinkt het in een persbericht.

De specialisten van Verheyen geven ook gratis drie tips om juridische en financiële risico’s te vermijden:

1) Eis een aankoopfactuur en een document dat de herkomst en de geschiedenis van het werk nauwkeurig omschrijft. “Zonder factuur is het onmogelijk de herkomst van het werk te bewijzen, als u het later wilt doorverkopen of doorgeven, en ook onmogelijk te bewijzen dat u niet betrokken bent bij witwaspraktijken.”

2) Vraag vanaf wanneer u verantwoordelijk bent voor het aangekochte werk: na de betaling of na de levering? Mogelijk moet u een transportverzekering afsluiten. Een brandverzekering volstaat niet, sluit een gespecialiseerde kunstverzekering af.

3) Pak het werk uit in aanwezigheid van de bezorger.

