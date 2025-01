Recordbedrag vloeit uit actief beheerde fondsen

Het voorbije jaar trokken beleggers maar liefst 450 miljard dollar uit actief beheerde beleggingsfondsen.

Dat blijkt uit cijfers van de dataleverancier EPFR die werden opgepikt door de Financial Times. Daarmee ligt het vorige record van 413 miljard dollar aan diggelen, en dat dateerde nog maar van 2023. De jongere generatie kiest minder en minder voor traditionele beleggingsfondsen.

Die stockpickingfondsen hebben het ook almaar moeilijker om hun hoge kosten te verantwoorden, want ze slagen er niet in beter te doen dan de beursgenoteerde fondsen die slaafs een index volgen. Ze doen zelfs veelal slechter of veel slechter. Vooral de voorbije jaren maakt de dominantie van de grote Amerikaanse technologiereuzen het de actieve fondsmanagers lastig.

Actief beheerde fondsen hebben beleggingsregels die ze moeten volgen. Zo geldt voor ICB’s, voluit: instellingen voor collectieve belegging, dat zij maximaal 5 procent van de middelen van beleggers in één aandeel mogen investeren. In de Amerikaanse S&P 500-index wegen Apple (7,4%), Microsoft (6,51%) en Nvidia (6,3%) meer dan 5 procent.