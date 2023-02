De Amerikaanse arbeidsmarkt blijft stevig. Er zijn weinig of geen werklozen, op een moment dat de inflatie afvlakt. Normaal gaan een sterke arbeidsmarkt en een opwaartse druk op inflatie hand in hand. Het nieuwe zoemwoord op Wall Street is immaculate disinflation. We vertalen het als ‘onbevlekte of vlekkeloze desinflatie’. Het fenomeen is in onze contreien nog niet ingeburgerd.

Maar is de afnemende inflatiedruk wel duurzaam? Die vraag houdt experts en gewone beleggers bezig. Mogelijk zijn de financiële markten vandaag te optimistisch. We beginnen ervoor te vrezen. Mensen, zoals de voormalige Amerikaanse minister van Financiën Lawrence Summers, geloven niet dat desinflatie kan plaatsvinden zonder een substantiële vertraging van de economische groei of een verzwakking van de arbeidsmarkt. Ook Gabriel Chodorow-Reich, professor economie aan de universiteit van Harvard, deelt die mening.

De aandelen- en obligatiemarkten geven voor het eerst sinds lang uiteenlopende signalen over de economie. Obligatiemarkten worden, zoals vaak, voorzichtiger, terwijl de aandelenbeurzen blijven stijgen. De cijfers van januari laten de financiële markten in het ongewisse. Op jaarbasis stegen de consumptieprijzen met 6,4 procent. De kerninflatie (zonder voeding en energie) steeg 5,6 procent tegenover januari 2022. In december vorig jaar klom de inflatie met 6,5 procent en de kerninflatie bedroeg 5,7 procent. Er is dus beterschap merkbaar, maar de cijfers overtuigen niet echt. De rente op tien jaar stijgt heel lichtjes in de Verenigde Staten, tot 3,71 procent. De lange rente bewoog ook in België nauwelijks. Ze bedraagt 2,95 procent. Meer dan een non-event was de bekendmaking van de inflatiecijfers dus niet.

Voor obligatiehouders is het van belang dat de door pessimisten gevreesde inflatiestijging er niet kwam. Realisten zien in de verdere, lichte daling een bevestiging van een trend die is ingezet: de inflatie neemt af, de werkloosheidsgraad daalt tot het laagste niveau sinds 1969 en de economie draait op volle toeren. Dat is ideaal voor de sfeer op de obligatiemarkt.

Optimistisch over België

De economische vooruitzichten in de eurozone zijn beter dan verwacht. De economische groei in 2022 bedroeg 3,5 procent en voor dit jaar rekent de Europese Commissie op gemiddeld 0,9 procent. Ook voor België is de Europese Unie optimistischer. Er wordt gerekend op een groei van 0,8 procent, of vier keer beter dan enkele maanden geleden voorspeld. In 2024 zou de groei in België verdubbelen tot 1,6 procent.

De groene obligatie met een looptijd van vijf jaar, uitgegeven door Etablissementen Franz Colruyt NV, was uitverkocht nog voor we ze in deze rubriek konden vermelden. De jaarlijkse brutocoupon bedraagt 4,25 procent. Netto, rekening houdend met de uitgifteprijs van 101,875 procent en na aftrek van de roerende voorheffing van 30 procent, bedraagt het rendement 2,57 procent. De effecten zijn te koop op de secundaire markt sinds 21 februari. Het is best mogelijk dat ze daar binnenkort goedkoper te verkrijgen zijn.