Voor het eerst sinds mei 2023 hebben Europese beleggers geld weggetrokken uit Amerikaanse aandelentrackers (ETF). Vooral ETF’s met een focus op Europese defensiebedrijven zijn op dit moment zeer begeerd. We sprokkelden woensdag reacties op de Trends Investment Summit.

In februari vloeide er in Europa ruim een half miljard dollar uit beursgenoteerde fondsen of exchange traded funds (ETF’s) met Amerikaanse aandelen. Dat leren gegevens van de dataleverancier Morningstar Direct. Het gaat om een verschuiving van geld, want de Europese beleggers investeerden in totaal – dus over alle ETF’s heen – 35,3 miljard dollar extra de afgelopen maand. Na de Amerikaanse presidentsverkiezingen ging nog bijna 80 procent van het geld van Europese beleggers richting Amerikaanse aandelen-ETF’s, goed voor zo’n 22,8 miljard dollar in november 2024.

Amerikaanse beleggers blijven wel gewoon geld pompen in Amerikaanse aandelen, leren de geldstromen op de ETF-markt. Ongeveer de helft van alle ETF-investeringen van Amerikanen ging richting Amerikaanse aandelen, goed voor 48,1 miljard dollar. Europese beleggers jagen wellicht het rendement na: de Amerikaanse S&P 500-index staat sinds Nieuwjaar op een verlies van bijna 5 procent, terwijl de EuroStoxx 50 ruim 8 procent hoger noteert dan bij de start van 2025. Het beurssentiment lijkt gekeerd, omdat de Amerikaanse economie de eerste barsten vertoont en president Donald Trump weinig toegeeft op de bijkomende tarieven op import.

Iedereen richting defensie

Martijn Rozemuller, de CEO voor Europa bij ETF-aanbieder VanEck, vertelde op de Trends Investment Summit dat er al 3 miljard dollar zit in VanEck Defense ETF. “Onze defensie-ETF is momenteel onze grootste ETF: 3 miljard dollar op een totaal beheerd vermogen van 16 miljard dollar.” De op een na grootste ETF bij VanEck is nog altijd de Semiconductor ETF, ondanks de uitverkoop in de grote Amerikaanse technologiespelers sinds Nieuwjaar.

Pieter Slegers, het Vlaamse beleggersfenomeen dat beter bekend is als Compounding Quality of De Kwaliteitsbelegger, waarschuwt dat beleggers die willen inspelen op een beurstrend altijd achter de feiten zullen aanlopen. “Ik ben meer fan van de Wide Moat ETF van VanEck bijvoorbeeld. Die investeert net als Warren Buffett in bedrijven met een competitief voordeel in markten met een hoge toegangsdrempel. Er zijn heel eenvoudige beleggingsstrategieën die beleggers kunnen toepassen, die in het verleden bleken te werken.”

Ook Rozemuller wijst op de risico’s voor beleggers die meelopen met beurshypes. “Wij hebben bijvoorbeeld ook ETF’s, waar regelmatig een herbalancering gebeurt om te vermijden dat sterk gestegen aandelen te dominant worden in een beleggingsportefeuille. We spreken dan over een equal weight ETF.” Zowel Rozemuller als Slegers zijn ervan overtuigd dat er ook altijd kansen zullen zijn voor ‘actieve’ beleggers, die niet slaafs de indexen volgen maar hun eigen beleggingskeuzes maken.

Comeback van actief beheer

Delphine Wykes, strateeg bij BNP Paribas Fortis, ziet in de huidige beursvolatiliteit de voedingsbodem voor een mogelijke verrassing in 2025. “De enige zekerheid die we momenteel hebben is dat er veel onzekerheid zal blijven. Maar alle beurstumult van de afgelopen weken is een uitgelezen kans voor actieve beleggers en beheerders om hun meerwaarde te tonen. We zouden dit jaar misschien weleens een sterke comeback van actief beheer kunnen meemaken”, zegt ze.

Voor Frank Vranken, strateeg bij de private bank Edmond De Rotschild, zijn er wereldwijd, ondanks de beursvolatiliteit van de afgelopen weken, nog steeds interessante beleggingskansen te ontdekken. “Met de ommezwaai in de Duitse politiek zal er veel geld richting middelgrote Duitse bedrijven vloeien. Daarom mogen beleggers zeker een stukje MDAX in portefeuille nemen. Daarnaast blijft India een groeiverhaal voor de lange termijn dat beleggers niet mogen missen”, zei hij op de Trends Investment Summit.