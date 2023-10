Defensieaandelen krijgen nieuw elan door oorlog in Israël

Het conflict tussen Hamas en Israël duwt beleggers opnieuw richting defensieaandelen en olie- en gasproducenten. Sinds de oorlog in Oekraïne uitbrak eind februari 2022 zitten deze sectoren in de lift. Met de oorlog in Israël krijgt die rally een tweede adem.

De Israëlische luitenant-kolonel Jonathan Conricus noemde de aanval van het Palestijnse Hamas op Israëlische burgerdoelen een 11 september- en Pearl Harbour-moment in één. Israël heeft formeel de oorlog verklaard aan Hamas. Het maakt dat beleggers opnieuw hun heil zoeken in de sector van de defensieaandelen. Aandelen zoals het Duitse Rheinmetall, het Italiaanse Leonardo, het Britse BAE Systems en het Franse Dassault Aviation en Thales wonnen in een reactie maandag om en bij 4 procent.

De prijs van een vat Brent-olie uit de Noordzee steeg meer dan 3 procent tot boven 87 dollar per vat. Ook grote olieproducenten zoals Shell en BP gingen 2,5 à 3 procent hoger maandag. Eén olie- en gasproducent profiteerde niet mee van de hogere prijzen: Energean. Het aandeel verloor bijna 20 procent van zijn waarde. Het bedrijf haalt gas uit het Karish-gasveld in Israëlische wateren, terwijl TotalEnergies opereert in het nabijgelegen Qana-gasveld in Libanees territorium. Er was lang discussie over die grensstreek, maar in oktober 2022 sloten Israël en Libanon een akkoord waar de grens getrokken zou worden.

Steen Jakobsen, de hoofdstrateeg van Saxo, zegt dat hij nog nooit zo nerveus is geweest in zijn carrière door de combinatie van een historische gebeurtenis in het Midden-Oosten, “dat betekent een impact op de energieprijzen maar ook een volatiele, politieke regio” en de “te rijkelijk” gewaardeerde aandelenmarkten.