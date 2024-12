Crowdlending heeft af te rekenen met een dipje: is het tijdelijk of niet?

De erkende platformen voor participatieve financiering of crowdlending haalden dit jaar naar schatting 123 miljoen euro op. Dat is minder dan de voorbije twee jaren, en zelfs een daling met 18 procent in vergelijking met 2023.

Het cijfer van 123 miljoen euro wordt verspreid door de marktleider in participatieve financiering, Look&Fin, die dit jaar 65 miljoen euro ophaalde (13% minder dan in 2023). Volgens de krant L’Echo zou dat cijfer kunnen oplopen tot 135 miljoen euro. Daarmee blijft de opbrengst hoe dan ook onder het resultaat van 2023, toen crowdlenders 150 miljoen euro ophaalden bij investeerders.

De oorzaak voor de terugval ligt niet bij de interesse van investeerders. Integendeel, beklemtoont Look&Fin in een persbericht, de vraag van investeerders was in 2024 groter dan het aanbod aan financieringsdossiers. De reden zou bij de kwakkelende vastgoedmarkt liggen, die lijdt onder de gestegen rentetarieven.

Minder dossiers aangeboden

Verschillende platformen voor crowdlending hebben zich de voorbije jaren geconcentreerd op de financiering van vastgoed- en (ver)bouwprojecten. Zij zagen dit jaar de opgehaalde bedragen dalen. Dat was onder meer het geval bij BeeBonds en Bolero Crowdfunding, blijkt uit een rondvraag van L’Echo. Het Vlaamse Winwinner daarentegen haalde 17 miljoen euro op, evenveel als in 2023. Winwinner mikt meer op de financiering van kmo’s en is minder op vastgoed dan zijn sectorgenoten.

Marktleider Look&Fin geeft aan dat het platform in 2024 zijn risicobeleid aangescherpt heeft. Het bedrijf kijkt strenger toe op de voorwaarden om kmo’s en vastgoedprojecten te financieren. Daardoor werden dit jaar slechts 0,4 procent van de bestudeerde dossiers goedgekeurd en aan investeerders aangeboden. Dat is minder dan de voorbije jaren. Look&Fin zegt dat het voorrang geeft aan projecten die voldoende zekerheden kunnen bieden, waardoor ze in aanmerking komen voor een kapitaalgarantie.

Kapitaalgarantie is in trek

Volgens het crowdlendingplatform waren vooral de leningen die gedekt worden door een kredietverzekering populair. Ze kenden een groei van 25 procent en werden in een mum van tijd volledig onderschreven. Voor die leningen geldt een kapitaalgarantie van 100 procent. Look&Fin werkt daarvoor samen met de kredietverzekeraar Atradius, die in de loop van het jaar zijn dekkingsplafond verhoogde van 500.000 naar 2 miljoen euro per dossier.

Look&Fin is zowel actief in België, Nederland als Frankrijk, maar de meeste investeerders zijn Belgen. Het platform wil zich profileren op energetische renovaties in bestaande gebouwen. De onderneming verwacht dat de vastgoedmarkt, dankzij de rente die nu aan het dalen is, volgend jaar zal heropleven. Ze hoopt dan ook 100 miljoen euro op te halen in de loop van 2025. Ook andere crowdlenders zijn optimistisch en gaan ervan uit dat 2025 een beter jaar wordt dan 2024.

Bekijk hieronder de toelichting van Matthias Browaeys, oprichter en CEO van crowdlending platform Winwinner, in de studio van Kanaal Z.