Breekt de goudprijs definitief door 2.000 dollar per ounce?

Voor de tweede keer in een maand is de prijs van een ounce goud door de symbolische grens van 2.000 dollar gegaan. Jan Viebig, professor aan Goethe-Universität Frankfurt am Main en codirecteur beleggingen bij de vermogensbeheerder ODDO BHF, pleit voor voorzichtigheid op korte termijn.

1. Waarom zit de goudprijs in de lift?

JAN VIEBIG. “Goud heeft de neiging goed te presteren, wanneer beleggers geopolitieke risico’s zien of bedreigingen voor het financiële systeem. Empirisch bewijs suggereert dat de prijsbewegingen van goud die van aandelen maar beperkt volgen. Het is dus zinvol goud aan te houden, als bescherming tegen de onzekerheden in de wereld.”

2. Is de goudprijs nu definitief door het plafond van 2.000 dollar per ounce gebroken?

VIEBIG. “Goud heeft een vaste plaats in een langetermijnbeleggingsstrategie. Op de korte termijn blijf ik voorzichtig over het potentieel. Goud lijkt nu relatief duur. De goudprijs heeft de afgelopen jaren al vier keer de grens van 2.000 dollar per ounce overschreden: in augustus 2020, maart 2022, mei 2023 en eind oktober, na de uitbraak van het conflict in het Midden-Oosten. Ondanks de zorgwekkende ontwikkelingen op dat front, daalde de goudprijs opnieuw onder 2.000 dollar.”

3. Is de rentepauze bij centrale banken goed nieuws voor goud?

VIEBIG. “Goud is niet alleen duur in absolute of nominale termen. Goud is ook redelijk duur gecorrigeerd voor inflatie. De voorbij vijftig jaar is de reële goudprijs in minder dan 10 procent van de maanden hoger geweest dan nu.

“Het bezitten van goud heeft een prijs. Goudkopers innen geen dividenden of rente. Hoe groter dat offer, hoe pijnlijker voor de belegger. Vandaag kunnen beleggers een rendement van meer dan 2,5 procent halen met een tienjarige Duitse staatsobligatie en bijna 4,5 procent met een Amerikaanse tienjarige staatsobligatie. Het rentenadeel zal waarschijnlijk een hindernis blijven. Maar we maken ons ook zorgen over de stijgende overheidsschulden. Daarom blijft het gerechtvaardigd te investeren in goud.”