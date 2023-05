Belgisch cryptoplatform Bit4You houdt ermee op

Het Belgische cryptoplatform Bit4You, een van de oudste in ons land met meer dan 40.000 klanten, houdt ermee op, zo blijkt woensdag uit een persbericht op zijn website. Het platform vraagt aan de ondernemingsrechtbank om een voorlopig beheerder aan te stellen ‘om de ordelijke afwikkeling van de verbintenissen te waarborgen’, klinkt het.

Vorige week raakte al bekend dat Bit4You zijn activiteiten opschortte. Naar schatting 6,5 miljoen euro stond toen geblokkeerd, berichtten verschillende media.

Het platform verwees toen naar problemen bij één van zijn belangrijkste serviceproviders: CoinLoan met zetel in Estland, dat niet langer over de vereiste registratie beschikte als bewaarder van virtuele valuta. Op 24 april werd bij dat bedrijf een voorlopig beheerder aangesteld bij gerechtelijk bevel. Twee dagen later, ‘om de belangen van onze klanten zo goed mogelijk te beschermen’, schortte Bit4You alle operaties op.

Het platform zegt dat het aan de voorlopig beheerder van CoinLoan gevraagd heeft om zo snel mogelijk de virtuele valuta’s terug te vorderen, ‘die eigendom blijven van de klanten van Bit4You, ongeacht of CoinLoan of Bit4You hun activiteiten voortzetten’.

Intussen heeft het Belgische platform zelf zijn aanvraag tot registratie als VASP (Virtual Assets Service Provider) ingetrokken en heeft het aan de ondernemingsrechtbank gevraagd om een tijdelijk bewindvoerder aan te stellen.

Het is niet duidelijk hoeveel geld die zal kunnen recupereren. In tegenstelling tot een klassieke bank, geldt er geen depositogarantie (tot 100.000 euro, red.) voor cryptomunten.

