Bedrijven kunnen beursnotering verliezen als jaarrekening niet in orde is: ‘In Brussel zit één bedrijf op strafbankje’

In Amsterdam dreigen zes kleine bedrijven van de beurstabellen geschrapt te worden, omdat ze geen accountant vinden om hun jaarrekening goed te keuren. “In Brussel zit één bedrijf op het strafbankcompartiment, omdat het de jaarrekening niet publiceerde”, zegt een woordvoerder van Euronext Brussel.

In zekere zin is een beursnotering een kwaliteitslabel voor bedrijven, omdat ze aan meer informatieverplichtingen onderworpen zijn en omdat er meer ogen meekijken om na te gaan of alles volgens het boekje verloopt. “De periodieke verplichtingen van beursgenoteerde bedrijven zijn grotendeels geharmoniseerd door Europese wetgeving”, zegt Pascal Brabant, woordvoerder van de beursuitbater Euronext Brussel.

De duivel zit soms in de details en die details durven nog al eens te verschillen van land tot land. “In Nederland moeten de auditors of revisoren een OBB-statuut hebben. OBB staat voor organisatie van openbaar belang. Zo zijn er maar zes. In België is dat niet geval.” De zes Nederlandse bedrijven die hun beursnotering dreigen kwijt te spelen, hebben al twee jaar extra de tijd gekregen om orde op zaken te stellen.

“In België is het soms niet vanzelfsprekend voor kleinere bedrijven om een auditor of revisor te vinden om hun jaarrekening te controleren”, voegt Brabant toe. Maar het probleem is niet zo nijpend als bij onze noorderburen.

In Nederland zit het toezicht op de beursgenoteerde bedrijven bij AFM en in België bij FSMA, voor zover het over gereglementeerde markten gaat. Een van de geviseerde Nederlandse bedrijven overweegt een beursnotering in Brussel als plan B. Is het Belgische dan toezicht minder streng? Niet per se, maar in België zijn er ook niet-gereglementeerde markten: Euronext Growth, Access en Access+. In Nederland zijn die er niet.

Op die niet-gereglementeerde markten is Euronext Brussel zelf verantwoordelijk voor het verifiëren van de periodieke publicaties van bedrijven. “Momenteel zit één vennootschap op Euronext Access Brussel op het strafbankcompartiment, wegens het niet publiceren van de jaarrekening”, meldt de woordvoerder van Euronext Brussel. Het gaat om het transportbedrijf Reibel. “De regulatoren van verschillende landen kunnen bedrijven op verschillende manieren straffen, als ze hun verplichtingen niet nakomen. Er is een heel scala aan sancties, van naming and shaming tot het schrappen van de notering.”

