Barco gaat 15 procent onderuit na trager dan verwacht herstel in China

Het aandeel Barco incasseert een klap van meer dan 15 procent, ondanks recordcijfers. Beleggers hadden duidelijk meer verwacht van China, na het opheffen van de covid-maatregelen en de heropening van ’s lands economie.

Barco haalde in de eerste jaarhelft een omzet van net geen 521 miljoen euro, een omzetgroei van 10 procent tegenover dezelfde periode vorig jaar. Ook het orderboek dikte met 6 procent aan, tot 505,8 miljoen euro. Analisten rekenden op meer, namelijk op 535 miljoen euro omzet.

Volgens KBC Securities is “de teleurstellende reactie” van beleggers bijna volledig te wijten aan “een vierkant draaiende Chinese motor. Al voegt het beurshuis eraan toe dat ook de Amerikaanse klanten hun voorraden meer hebben afgebouwd dan verwacht. “Beide factoren verklaren waarom er vandaag een “net niet” sfeer hangt, iets dat verergerd wordt door het feit dat de jaarverwachtingen door het management werden teruggeschroefd.”

“Op zich is er geen wiel van de wagen, zoals de koersreactie doet vermoeden”, menen de analisten van KBC Securities. “Feit is wel dat de Chinese groeihefboom (nog?) niet in werking treedt. En dat had best

gemogen, gelet op de grote investeringen in het land tijdens de covidjaren. Maar het land herstelt trager dan verwacht van de coronapandemie en het bijbehorende strenge zerocovidbeleid.”

Degroof Petercam ziet behalve de trager dan verwachte heropening van de Chinese markt ook teleurstellende marges in de divisie Enterprise “door uitgaven voor onderzoek en ontwikkeling en andere uitgaven”. Ook een nieuwe fabriek in China in de divisie Healthcare kost blijkbaar meer dan gedacht. “De divisie Entertainment redt de meubelen, zowel voor wat omzetgroei betreft als de bijdrage aan de marges. De verkoop van cinemaprojectoren staat duidelijk weer op de sporen.”

Voor de tweede jaarhelft verwacht Barco meer omzet en hogere marges, maar het management stelt de verwachting voor de omzetgroei bij van 10 à 15 procent naar een hoge ééncijferige groei oftewel iets in de buurt van 10 procent. Degroof Petercam had wel graag meer duidelijkheid gekregen over de gezondheidstoestand van co-CEO en grootaandeelhouder Charles Beauduin, omdat die “een belangrijke reden is voor het investeringsverhaal van Barco gegeven diens sterke trackrecord en ondernemersinzichten.” Beauduin gaf verstek voor de conference call. Degroof Petercam verwacht niet dat beleggers het aandeel snel weer zullen doen opveren en haalt het van zijn favorietenlijst.