Filip Dewaele (Dewaele Vastgoedgroep): ‘Zorg dat akte voor tweede woning nog in 2023 rond raakt’

Door het verdwijnen van de federale woonbonus verspelen verhuurders het equivalent van bijna een maand aan huurinkomsten, waarschuwt Filip Dewaele, de voorzitter van Dewaele Vastgoedgroep.

Voor hypothecaire leningen die vanaf 1 januari 2024 worden afgesloten, is er geen belastingvermindering meer voor ‘federaal langetermijnsparen voor kapitaalaflossingen van niet-eigen woningen’. Voor leningen die uiterlijk op 31 december 2023 worden aangegaan, blijven de voordelen geldig.

1 Wat is de impact van de belastingvermindering?

“De kapitaalaflossingen en de premies voor de schuldsaldoverzekering kunnen fiscaal worden afgetrokken tot 2.350 euro. Dan heb je een maximale belastingvermindering van 705 euro per persoon per jaar gedurende de hele looptijd van de lening. Op een looptijd van twintig jaar is dat al snel een voordeel van 14.100 euro. Wie overweegt te investeren, kan maar beter snel tot een overeenkomst komen en zijn notaris tot spoed aanmanen. Op die manier win je elk jaar bijna een maand aan huurinkomsten.”

2 Investeerders betalen een hoop meer rente op leningen. Knaagt dat niet te veel aan het rendement?

“De huurprijzen zijn gelinkt aan de inflatie en stijgen dus mee. Er zijn veel goede huurders en er is bijna geen leegstand. Het verschil in rendement ten opzichte van andere beleggingen is iets kleiner dan de voorbije jaren.”

3 Het was een anomalie dat mensen voor een tweede woning nog belastingvoordelen konden genieten, maar niet meer voor een eerste woning. Kunt u dat nog verdedigen?

“Finaal is de huurder het kind van de rekening. Er is een nooit geziene en nog steeds groeiende krapte op de huurmarkt. De impact van elke teruggeschroefde maatregel is groot. Verhuurders dienen een algemeen, maatschappelijk doel en de overheid heeft hen nodig, maar dat blijkt helaas zelden uit de keuzes die de beleidsmakers maken.”