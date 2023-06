Dubbel zoveel fiscale verklikkingen als tien jaar geleden, maar nog steeds ‘marginaal fenomeen’

Wie een klacht over zwartwerk indient bij de fiscale administratie doet dat vaak anoniem. Het gaat vaak om ex-partners of ex-medewerkers.

In 2022 gebeurden er 2.558 verklikkingen bij de federale overheidsdienst Financiën. Dat zijn er ongeveer dubbel zoveel als in 2012. Toch ziet het ernaar uit dat het aantal verklikkingen sinds 2014 ongeveer rond hetzelfde niveau bleef schommelen. In de periode 2008 tot en met 2013 nam het aantal fiscale klachten een hoge vlucht, in vijf jaar tijd was er sprake van een verdrievoudiging.

“Het is een telling op het centrale niveau. Er zijn er ongetwijfeld nog meer bij de lokale diensten”, laat woordvoerder Florence Angelici weten. “Wij zijn voorlopig ook niet georganiseerd om die meldingen te krijgen. Er bestaat bij ons geen kliklijn zoals dat wel het geval is bij de sociale zekerheid. Zwartwerk is in de eerste plaats sociale fraude. Vandaar dat er een uitwisseling is met de sociale zekerheid van verklikkingen.”

Florence Angelici: “Wij wachten ook niet op verklikkingen om ons werk te doen. Het is een marginaal fenomeen: een paar duizend meldingen op alleen al 7,1 miljoen aangiften in de personenbelasting.”

De meldingen die binnenkomen, worden altijd gecheckt en gedubbelcheckt, maar een verklikking op zich zal nooit aanleiding geven tot het openen van een dossier. "Het overgrote deel van de meldingen is anoniem", weet Florence Angelici. "Ze zijn niet altijd bruikbaar, vaak te summier, te algemeen of nietszeggend." Er worden geen statistieken bijgehouden over de opbrengst, maar de woordvoerder weet wel te zeggen dat er heel af en toe heel gedetailleerde klachten tussen zitten, waar grote bedragen mee gemoeid zijn.

Wraak is een mogelijk motief, want de verklikkers zijn vaak ex-partners, ex-medewerkers, ex-zakenpartners, enzovoort.